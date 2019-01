Den siste uka har mediene vært fulle av elite-debatt. Det hele ble utløst av et intervju med Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum i VG i forrige uke. I intervjuet snakket Vedum om eliten som kan «sykle på jobb til departementene her i Oslo». Han snakket om politisk korrekthet, «som at folk skal spise mindre kjøtt og at det beste er å gå, bruke sykkel eller elbil til jobb, og at det er bra med ulv».

I kveld har Oslos byrådsleder Raymond Johansen svart kraftig, med et innlegg på Facebook.

– Slutt å kødd med Oslo, Trygve! Du er en del av den politiske eliten sjøl, skriver han.

Overfor Dagsavisen utbroderer Johansen:

– Det må være mulig å ha diskusjoner om utfordringer i distrikts-Norge uten å karikere Oslo og folka som bor her.

Johansen mener Vedum karikerer Oslo for å nøre oppunder skepsis mot hovedstaden, men at kritikken rammer feil.

– Hvis du er en vanlig ansatt bosatt i en blokk på Tveita, så er du ikke elite bare fordi du går av T-banen på Stortinget. Eliten er jo blant annet stortingsrepresentant Slagsvold Vedum, sier han.

Johansen mener også analysen til Sp-toppen er svak.

– Det er ingen steder i Norge hvor det er større sosiale forskjeller enn i Oslo, sier han.

Vil vise Vedum rundt

Også andre Oslo-politikere har bitt seg merke i kritikken.

– Slagsvold Vedum må slutte å snakke ned 700.000 folk som bor i Oslo. Han oppholder seg selv mest på Stortinget, og kjenner ikke byen, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Både Solberg og Høyre-kollega Saida Begum tilbyr Vedum en rundtur i hovedstaden, så han kan bli bedre kjent med den.

– Jeg stiller gjerne opp for å vise han Oslo slik jeg kjenner byen min, sier Høyres ordførerkandidat Begum.

Ordførerkandidat for Høyre i Oslo, Saida Begum. Foto: Stian Fyen

Flere gode poenger

Blant dem Slagsvold Vedum harselerte med var folk bruker sykkel til jobb, som vil spise mindre kjøtt og snakker positivt om ulven.

– Det låter som dere, Eivind Trædal?

– Tja, jeg synes forsåvidt han har flere gode poenger. Debatt om elite er viktig, men jeg synes debatten blir dum når den bare skal handle om postnummer og kulturmarkører, sier bystyremedlemmet fra Miljøpartiet De Grønne.

Bystyremedlem for MDG i Oslo, Eivind Trædal. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

– Man kan bli veldig irritert på folk som tar beslutninger på tynt grunnlag fra hovedstaden når man bor på bygda. Jeg er fra et lite sted sjøl, sier Trædal.

– Du finner vanlige folk og eliter både i byen og på bygda. Det er jo ikke om folk sykler eller om de har melk i kaffen som er mest interessant, men om folk blir sett og hørt i spørsmål som angår dem, legger han til.

– Kjemper for arbeidsfolk

Vedum selv avviser kritikken fra rådhuset.

– Jeg har ikke sagt et vondt ord om folk som bor i Oslo. Jeg kjemper for arbeidsfolk - og mot regjeringens maktarroganse, skriver han i en epost til Dagsavisen.

– Jeg er mot at skattekutt skal gå til de som har mest, mens vanlige folk får avgiftsøkninger. Jeg mener regjeringens avgiftspolitikk setter arbeidsplasser i fare, sist da regjeringens sukkeravgift satte Freia og arbeiderne der i spill.

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

– Jeg er mer bekymret for Toyota-eieren i Groruddalen enn Tesla-eieren i Holmenkollåsen. Det burde også Arbeiderpartiet vært. Raymond Johansen burde vært med meg i denne kampen for vanlige arbeidsfolk – ikke mot meg, avslutter Sp-lederen.