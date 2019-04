Høyre om Gerhardsen som ny utdanningsdirektør: – Partiutnevnelse!

Onsdag kunne Dagsavisen fortelle at den nye utdanningsdirektøren i Oslo kommune blir Marte Gerhardsen.

Ansettelsen kommer etter en opprivende konflikt mellom den gamle direktøren Astrid Søgnen og byrådet i Oslo, som til slutt endte med at Søgnen måtte gå. Gerhardsen kommer fra stillingen som direktør for divisjon Analyse og samfunn i Helsedirektoratet der hun startet for et knapt år siden. Før det var hun i fire år leder av sentrum-venstre tenketanken Agenda.

Nyheten om at Gerhardsen ser ut til å få jobben som utdanningsdirektør får Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til å riste på hodet.

– Jeg velger å tro at Dagsavisen tar feil når de skriver at Marte Gerhardsen blir ny utdanningsdirektør. Grunnen til det er at det var flere av de offentlig kjente søkerne som har tung utdanningsfaglig bakgrunn og ledererfaring fra utdanningsfeltet. Det er veldig mye positivt å si om Marte Gerhardsen, men hun har så vidt jeg vet ingen av delene, sier han til Dagsavisen.

– Mangler rett erfaring

I stillingsutlysningen til jobben som ny utdanningsdirektør står det blant annet:

«Som direktør for Utdanningsetaten må du ha god kjennskap til oppvekst- og utdanningssektoren og forstå de muligheter og utfordringer skolehverdagen gir» (les hele stillingsutlysningen her).

Dette mener Lae Solberg at Gerhardsen ikke kan vise til.

– Det står i utlysningsteksten til stillingen at som direktør for utdanningsetaten må du ha god kjennskap til oppvekst- og utdanningssektoren, og at du forstår de utfordringene skolehverdagen gir. Når det er lagt vekt på faglig bakgrunn i søknaden legger jeg til grunn at en av de andre søkerne får jobben. Blant annet har en rektor, en avdelingsdirektør i etaten og flere andre med solid skolefaglig bakgrunn søkt på jobben, sier byrådslederkandidaten.

Partiutnevnelse

At en tidligere leder for en tenketank på venstresida og tildigere leder i Oslo AUF uten relevant erfaring kan få jobben mener Lae Solberg og Høyre lukter av partiutnevnelse.

– Hvis det mot formodning skulle vise seg at Dagsavisen har rett, ser dette klart ut som en partiutnevnelse. Marte Gerhardsen er tett knyttet til Arbeiderpartiet og venstresida. Man kan utmerket godt være kvalifisert til en jobb i stat eller kommune selv om man har partibakgrunn, men når man ikke har de faglige kvalifikasjonene som er etterspurt ser dette klart ut som en partiansettelse, sier han.