– Hjerterått å kutte støtten

Onsdag fortalte Dagsavisen om arbeidet Evangeliesenteret gjør for rusmisbrukere i Oslo. Tre ganger i uken kommer 450-500 rusmisbrukere innom lokalene i Hausmanngata, for et måltid varm mat, og en bærepose med matvarer.

Matvarer som nærmer seg holdbarhetsdato, og ikke kan selges i butikker.

Hadde ikke Evangeliesenteret, og andre som deler ut mat, tatt imot og delt ut, ville det blitt kastet i søpla.

– For meg var bæreposene med matvarer livreddende, fortalte tidligere rusmisbruker Adam til Dagsavisen onsdag.

De siste årene har de fått 500.000 kroner i årlig støtte. Men nå foreslår Velferdsetaten å sette støtten til null kroner i året.

Det betyr slutten på tilbudet, om ikke politikerne snur.

Vil jobbe for støtte

Når reagerer flere politikere, som synes lite om kuttet.

– Det er hjerterått av de ikke er innstilt på videre støtte, sier James Stove Lorentzen (H) til Dagsavisen.

Han er medlem og tidligere leder av helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre.

– Jeg kjenner godt til Evangeliesenteret og har selv besøkt dem, og sett hva de gjør. De har et tilbud som byen trenger. Det er behov for alle som driver tilsvarende tjenester i Oslo. Det er også et miljøaspekt i dette. De deler ut mat som ellers ville blitt kastet. Så dette er en vinn-vinn situasjon, sier Stove Lorentzen, som vil jobbe for å videreføre støtten.

– Sett i forhold til byrådets 300 millioner kroner satsing på skolemat, er dette hoderystende. I det store bildet er ikke dette mye penger, sier han.

– Akkurat beløpet får vi komme tilbake, til, sier han.

Stove Lorentzen er også oppgitt i kutt i støtten til Marita-kafeen, kontaktkafé for rusavhengige og kvinner i

prostitusjon.

– De har fått en støtte på 1,2 millioner kroner. Nå er støtten halvert. Ikke bra, sier Stove Lorentzen.

Han er oppgitt over manglende forutsigbarhet for støtten til veldige organisasjoner.

– Hele tiden legges det opp til omkamper i budsjettet. Det må det bli slutt på. Vi må ha en mer langsiktig plan, sier han.

Også bystyremedlem Espen Andreas Hasle (Krf) synes det er hårreisende at støtten kuttes.

Bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle (Krf) synes det er hårreisende at støtten kuttes. FOTO: Tarjei Krogh.

– Jeg har selv vært og besøkt dem to ganger det siste halve året. De når ut på en unik måte til de mest utsatte i byen vår. Som Oslo-politiker lurer jeg på hva som har skjedd. Om dette er en glipp?, spør Hasle.

– Jeg klarer ikke å tro at et rødgrønt byråd virkelig vil kutte i støtten til Evangeliesenteret og andre som driver med tilsvarende virksomhet. Det er vanskelig å forstå hvilke kriterier som er brukt, sier Hasle til Dagsavisen.

Han er opprørt over kuttet.

– For å være ærlig så har ikke denne byen så dårlig råd at vi må skjære ned i den enden av skalaen, Venstresiden har som Krf et sosialt engasjement, og jeg tror ikke byrådet mener dette, sier han.

– Dette er faktisk er et vesentlig tiltak mot matsvinn/matkasting også. Sånn sett burde det jo også være rett opp MDGs gate, legger han til.

Nyvlgt leder av helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp) vil at Evangeliesenteret skal få den støtten de har søkt om.

– Vi kommer til å støtte dette gode og trengte tiltaket i budsjettet vårt. I et romslig budsjett på hele 77 milliarder, skal de alle svakeste i byen vår prioriter es høyt. Mat, og god tilgang på mat er helt essensielt, og vi vet at dette tilbudet er populært og trengs i byen vår, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

Budsjettmøte i desember

Bystyremedlem og leder av finanskomiteen, Frode Jacobsen (Ap) vil ikke forskuttere, og henviser til budsjettmøtet i desember.

– Jeg kjenner Evangeliesenteret godt, og har selv vært og sett arbeidet de gjør. Og de gjør en bra innsats. Det er heller ikke bra å kaste mat. Men jeg kan ikke gå inn og behandle budsjettet nå. Vi må se på hvorfor kuttet er gjort, og hvordan dette vil slå ut, sier Frode Jacobsen til Dagsavisen.