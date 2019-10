Hevder byrådet utvides og MDG gis mer makt

Raymond Johansen presenterte i dag byrådets politiske plattform, og skal onsdag presentere sitt nye byråd. Her sammen med forhandlingsdelegasjonene som har fremforhandlet byrådsplattformer for Oslo. For Arbeiderpartiet: Forhandlingsleder Raymond Johansen Medlemmer: Frode Jacobsen, Rina Mariann Hansen og Kamzy Gunaratnam. For Miljøpartiet de Grønne: Forhandlingsleder Lan Marie Berg Medlemmer: Einar Wilhelmsen, Hanna E. Marcussen og Sirin Hellvin Stav. For Sosialistisk Venstreparti: Forhandlingsleder: Sunniva Holmås Eidsvoll Medlemmer: Marianne Borgen, Inga Marte Thorkildsen og Omar Samy Gamal. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix