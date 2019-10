Da trollet Shrek og hans stolte esel for første gang marsjerte inn på plassen foran Lord Farquaads slott, måtte de bøye nakken ganske kraftig. Den lille lordens slott var nemlig veldig fallos-aktig i formen, og sikkert flere hundre meter høyt.

«Tror du kanskje han kompenserer for ett eller annet», spurte Shrek retorisk. Høhøhø.

Og det er kanskje barnslig, men jeg fikk litt den samme tanken da jeg kom inn på det rødgrønne byrådets pressekonferanse for ny byrådsplattform tirsdag klokka 11.

Byrådsleder Raymond Johansen fra Ap, miljøbyråd Lan Marie Berg fra MDG og gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV måtte nemlig krangle seg på plass mellom virkelig absurde mengder grønne planter, for i det hele tatt å kunne se den frammøtte pressa i øynene tirsdag.

Det var en jungel av planter. Det var planter på gulvet, på bordet, på veggen, foran datamaskinene. Det var spisse planter mellom beina på dem. Det var høye planter under bordet. Det var sånne vannlilje-aktige greier langs bakveggen. Og ikke en gang en liten rød rose hadde Ap greid å få forhandla inn i villnisset. Det var grønt overalt!

Og da låt det kanskje litt ekstra … mye, da miljøets førsteforsvarer Lan Marie Berg åpnet sin tale med følgende lille Trumpisme:

– Dette er sannsynligvis den grønneste plattformen i noe politisk prosjekt, noe sted i verden, noen gang!

Intet mindre.

I løpet av de to millioner år menneskene har bebodd denne tredje stein fra sola, har ingen noensinne greid å gjøre noe så miljøvennlig som … ja, hva da egentlig?

Her er de viktigste miljøseirene i plattformen:

• 20 prosent kutt i prisene på enkeltbilletter på buss, trikk og bane. (I valgkampen skulle MDG gi oss 20 prosent kutt i kollektivprisene. Nå får månedskortholderne betale like mye, mens de sporadiske småkjørerne sparer seks kroner eller så, i blant)

• 95 prosent utslippsreduksjon innen 2030, og 52 prosent innen 2023. Sammenliknet med 2009-nivå.

• Bompenger, fjerning av parkering og stenging av gater skal «opp på et nivå som er tilstrekkelig for å nå målene». Men udefinert.

Og så skal det bygges eller oppgraderes 100 km sykkelvei, hvilket betyr at enhver fiksing av en sykkelvei som allerede ligger der, teller med.

Alt dette er helt strålende, altså. Å kutte i billettprisene på kollektiv, for eksempel, skal ha skryt for å være det motsatte av bompenger: Det er progressivt, det er miljøvennlig og det er miljøtiltak som funker best for folk med dårlig råd. Men verdenshistoriens mest miljøvennlige prosjekt? Vel, det skal en del potteplanter til i fotoramma da, altså.

De virkelig store sakene i denne plattformen er vel egentlig på utdanning og skole.

• SVs krav om mer gratis aktivitetsskole, til stadig flere unger, teller. Det koster penger og betyr masse for de som får det.

• Gratis kjernetid for ettåringer i sju bydeler teller.

• Ett gratis, kjøttfritt måltid hver dag til alle elever i Osloskolen, det teller også.

Det er noen andre ting da, som er verdt å få med seg fra den nye byrådsplattformen. Her, i nokså tilfeldig rekkefølge:

• Gjengs leie. En av årets mest brennbare saker i Oslo-politikken er uavklart. Partiene sier de skal avvikle ordninga, men de har ikke noen plan for hvordan å gjøre det.

• Nedleggelsen av Ullevål Sykehus er ikke nevnt. Det betyr for alle praktiske formål at SV og MDG får lov til å stemme mot reguleringsplanen når den kommer opp i bystyret. Det kan bety at det ikke er flertall for den. Det kan bli interessant til slutt.

• De vil fjerne tilrettelegging for cruisetrafikk på Vippetangen og Søndre Akershuskai. (Men som Raymond presiserte på pressekonferansen: Har du kai, så må du la båt legge til.)

• Det skal legges til rette for 1000 nye boliger «innenfor tredje boligsektor». Dette er et SV-krav som skal gi rimelige boliger. Heeeelt hvordan det skal gjøres står ikke, da. 1000 boliger koster jo mer enn bare småpenger.

• Det skal «tas initiativ til en storstilt treplantingsdugnad i samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv», for å nå et mål om å plante 100.000 trær innen 2030. Det står ikke om det er brutto- eller nettotrær, men kanskje er det som en artigkall på Twitter skriver: «Byrådet skal straks gå i gang med å plante ett tre per brudd på arbeidsmiljøloven.»

• Sukkerbiten skal kanskje ikke bli fotohus likkavæl.

• Ja, og hvis du har lyst til å lese mer om den nå, så kan du se hele plattformen her.

Onsdag blir det klart hvilke personer som skal utgjøre byrådet. Det blir mye mindre viktig. Men også mye mere moro. Så urettferdig er verden.