– Jeg frykter at elevene i verste fall søker seg til andre skoler, sier rektor ved Huseby skole, Kathrine Wegge til Dagsavisen.

Kvart over 12 onsdag samlet en skokk med elever og ansatte seg på det såkalte Hundejordet ved Huseby skole for å markere sin motstand mot planene om det nye anlegget for reservevann i Oslo.

På onsdagens bystyremøte skal planene vedtas, og byrådet har fram til 20. november for å gi planene grønt lys. Hvis ikke vanker dagbøter på en million kroner fra Mattilsynet.

Høring

Huseby skole, Huseby Driftsstyre og Huseby FAU har levert inn høringssvar på den begrensede høringen som foregikk fra 5. juli til 9. august i år. Der la de fram det de mener er konsekvensene av planene. De frykter kontinuerlig støy for skoleelever og lærere hver dag i 7-8 år, massiv trafikk med anleggsbiler ved skoleveien, samt at de mister verdifullt uteområde for skolen.

– Vi opplever at dette ikke er godt nok utredet, sier Wegge. Hun er bekymret for skolens framtid, både med tanke på elevtall og lærere.

– Jeg frykter både elevflukt og lærerflukt. Våre fantastisk flinke lærere har et krevende yrke, og skal de utsettes for støy hele arbeidstiden, kan det føre til mer stress og at de ender med å søke seg vekk. Mister vi mange elever og lærere, er det klart at det betyr dårligere økonomi for skolen, sier Wegge.

Vedtas onsdag

Dagsavisen skrev onsdag om at Høyre mener det er mulig å lage anlegget uten å legge beslag på så mye grøntområde som planlagt. De ønsker å stemme for planen, men med mulighet om å gjøre endringer.

Byråd Lan Marie Berg (MDG) uttalte til Dagsavisen onsdag at de ikke ønsker å legge beslag på grøntområder, men at den nåværende planen dessverre er eneste løsning.

– Vann- og avløpsetaten jobber allerede med mange kompenserende tiltak, og dette vil vi følge opp tett også fra rådhuset, sa Berg til Dagsavisen onsdag.