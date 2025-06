Kilder til Reuters: Trump skal ha sagt nei til israelsk plan om å drepe Irans øverste leder

President Donald Trump skal i løpet av de siste dagene ha sagt nei til en israelsk plan om å drepe Irans øverste leder, sier to amerikanske kilder til Reuters.

USAs president Donald Trump (t.v.) skal ha sagt nei til å drepe Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei (t.h.), ifølge Reuters' kilder. Ben Curtis – Office of the Iranian Supreme Leader via AP / NTB

Verden