Røa med full poengpott: - Dette trente vi på onsdag

Det siste svarte trener Geir Nordby nei på da han ble spurt om det av NRK etter lørdagens sterke hjemmeseier.

– Nei, vi skal vinne kampen bak de fire store, som han sa til Dagsavisen før seriestart.

Nå har de slått en av de antatt fire store, et LSK-lag som kom fra seier over Brann i åpningskampen. Dermed har Røa full pott og er bak Rosenborg på tabelltoppen på målforskjell. Det er eneste to lag med seks poeng.

Røa fikk betalt

Seiersmålet kom fem minutter før slutt da Røa fikk belønning for sitt høye, vedvarende press. LSK mistet ballen 25 meter fra eget mål, den spratt til Mari Nyhagen som dro til på halvspretten fra 18 meter. Ballen føk inn i LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand venstre hjørne.

– Det er ofte slike skudd går inn, så jeg bare dro til, sa Nyhagen til NRK. Hun er på utlån fra Vålerenga til Røa denne sesongen.

Noen minutter før hadde Julie Hoff Klæboe kampens største sjanse da hun ble spilt alene med Fiskerstrand, men landslagskeeperen leverte en stor enfots-redning. LSK-keeperen ble også kåret til banens beste spiller.

Ikke godt nok

– Det er hyggelig, men er man Lillestrøm-spiller kan man ikke være bekjent av denne kampen, sier hun.

Men Røa fikk ros for sitt oppofrende spill og harde arbeid gjennom hele kampen. Det var det gjestene aldri fant ut av.

– Vi gjør en bedre prestasjon enn 4–2 seieren over Kolbotn i åpningskampen. Seiersmålet er et resultat av treninga onsdag da vi hadde fokus på intensitet og høyt press, sier Geir Nordby.

Han jublet hemningsløst da sluttsignalet gikk etter de fire tilleggsminuttene.

LSK var nærmest scoring før pause, men klarte aldri å sette noe press på Røa.

– Vi er ikke tøffe nok i duellene og klarer ikke å etablere vårt eget spill fordi ballen går for sakte, sier LSK-trener Andre Bergdølmo til NRK.

Nå er det seriepause på grunn av landskamper. Røa møter Åsane i neste kamp 13. april.

PS. Vålerenga kunne også i teorien hatt full pott, men deres kamp mot Brann er utsatt til 3. juli på grunn av Branns kamper i mesterligaen.

[ Lyn tapte for Rosenborg ]

---

FAKTA

Toppserien kvinner, 2. serierunde lørdag:

Røa – LSK Kvinner 1–0 (0–0)

Røa kunstgress: 302 tilskuere.

Mål: 1–0 Mari Nyhagen (85).

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten.

Røa (3-2-3-2): Louise Högrell – Synne Masdal, Hanna Ellingsen, Sarah Suphellen – Anya De Courcy, Solveig Engås – Ragne Svastuen, Siw Døvle (Cassandra Bogere fra 61.), Oline Fuglem – Mina Folland (Mari Nyhagen fra 68.), Julie Hoff Klæboe (Kaja Rosenlund fra 79.).

LSK Kvinner (4-3-3): Cecilie Fiskerstrand – Emilie Woldvik, Camilla Huseby, Mia Authen, Oda Johansen (Marte Hjelmhaug fra 90.) – Emma Peuhkurinen (Tonje Erikstein fra 90.), Katrine Winnem Jørgensen, Oona Siren – Amanda Haahr (Emma Reshane fra 64.), Ásdís Halldórsdóttir (Mille Ivi Christensen fra 79.), Thea Kyvåg.

Øvrige resultater: Arna-Bjørnar – Åsane 0-0, Lyn – Rosenborg 0-1, Stabæk – Kolbotn 2-0.

Spilles 3/7: Brann – Vålerenga.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen