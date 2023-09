Gi dem rødt kort, Vålerenga

Det er i Vålerengas egen podkast klubbens unge talent forteller om meldingene han fikk etter tapet for Lillestrøm 1. mai. Han følte seg tvunget til å slette sin egen Instagramkonto noen måneder. Han fikk beskjed om at han var uønsket. Det er flott og viktig at han forteller om det.

Vålerenga som klubb har gått i front i kampen mot rasisme. Derfor rammer slike episoder ekstra hardt i denne klubben. Det var supporterne og junioravdelingen i klubben som opprettet Vålerenga mot rasisme i 1996 etter en rekke uheldige episoder på og utenfor banen. Klubben med flest antall nasjonaliteter i sin medlemsmasse i Norge, tok et prisverdig oppgjør. Og aksjonen ble adoptert av andre.

Det Dicko Eng opplever beviser bare at kampen aldri må ta pause. Vålerenga mot rasisme har som mål å være ledende i Norge i sitt arbeid for mangfold og inkludering, skriver de på sin egen hjemmeside. Det har de til dels vært. Men det kommer nye generasjoner til. Alt holdningsskapende arbeid må skje hver dag, hver time. I måten vi behandler hverandre på. Her har fotballen gått i front. Derfor er slike episoder ekstra skuffende.

Reaksjonen fra supportermiljøet kom umiddelbart. I 1996 eksisterte ikke sosiale medier. Ytringsrommet er utvidet og det er ikke bare idretten som driver holdningsskapende arbeid. Det må også skje på skoler og arbeidsplasser. Rasisme angår alle samfunnsområder, men på en fotballarena blir den veldig synlig.

Jacob Dicko Eng har slitt på banen med Vålerenga i år. Vi håper ikke disse episodene har vært medvirkende til det. Etter samme kamp 1. mai ble han også skjelt ut av daværende trener Dag-Eilev Fagermo for sine sportslige prestasjoner. Fagermo bekrefter det overfor TV2. Treneres reaksjoner har gått ut over alle i spillergruppa.

Det var faglig fundert og hadde ikke noe med rasisme å gjøre, men i sum blir dette mye. I en fotballgarderobe er det klare meldinger. Det må alle tåle. Men man må også ta vare på hverandre.

Søndag møter Vålerenga Aalesund i en såkalt skjebnekamp på Intility Arena. Uavhengig av resultat bør støtten til Dicko Eng være massiv, uansett om han spiller eller ikke. Supporternes kraft er og skal være sterk i Vålerenga.

