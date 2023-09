VIF kastet bort seieren mot LSK på overtid

Tvedten og Löfwenius sendte vertene opp i 2-0, men Emma Stølen Godø og Kyvåg nettet så for bortelaget på Intility Arena onsdag kveld.

Resultatet gjør at VIF på andreplass er poenget bak Rosenborg på toppen av Toppserien. LSK på tredjeplass har fem poeng opp til VIF, og i så måte var onsdagens poeng ekstra viktig for gjestene for å beholde håpet om gullkamp mot VIF og RBK.

Keeperbytte

Guro Pettersen sto oppført i elleveren for Vålerenga, men kort tid før start ble det opplyst at keeperen hadde pådratt seg en skade. Dermed kom Jalen Tompkins inn mellom stengene for hjemmelaget.

Det var LSK Kvinner som tok initiativet på Intility. Miljana Ivanovic ble spilt gjennom etter tolv minutter, men avslutningen fra skrått hold gikk like over.

Men litt mot spillets gang var det Vålerenga som tok føringen. Ylinn Tennebø slo fint inn fra høyre, og inne i boksen fikk Karina Sævik en fot på ballen. Avslutningen ble blokkert, men ballen spratt videre til Olaug Tvedten som skled inn ledelsen for VIF.

Kort tid etter kom gjestenes Mille Christensen til et godt skudd fra distanse, men keeperinnbytter Tompkins var med på notene og vartet opp med en fin redning.

[ VIF videre i mesterligaen etter 22 straffespark i ellevillt drama: – Sinnsykt (+) ]

Iskald feiring mot gamle lagvenninner i LSK

Så var det Löfwenius’ tur til å skinne. 29-åringen ble nydelig spilt gjennom av Thea Bjelde og brukte farten til å parkere LSK-forsvaret. Gjestenes keeper Cecilie Fiskerstrand reddet VIF-spissens første forsøk, men måtte til sin fortvilelse se at ballen gikk tilbake til Löfwenius. På forsøk nummer to trillet hun enkelt ballen i mål, og feiret med å holde opp VIF-logoen på drakten. I tillegg sendte hun et iskaldt blikk i retning LSK-benken.

VIFs Mimmi Löfwenius scoret mot gamleklubben LSK. Etterpå feiret hun med et iskaldt blikk mot gjestenes benk. (Lise Åserud/NTB)

Dermed kunne vertene gå til pause med 2-0, selv om LSK lenge hadde vært fullt med på notene.

– Det var brukbart. Vi startet fint, så var LSK best en periode. Men så fikk vi justert og fikk bedre kontroll, sa VIF-trener Nils Lexerød til TV 2 i pausen.

Men gjestene slo tilbake bare sju minutter inn i andre omgang, etter corner fra høyresiden. Emma Stølen Godø ruvet i luften og stanget ballen inn i venstre hjørne. Dermed var VIFs ledelse redusert til ett mål.

LSK kunne juble for poeng borte mot VIF onsdag. (Lise Åserud/NTB)

Overtidsscoring

Ikke lenge etter var LSK farlig frampå igjen, men forsøket fra Ivanovic gikk via Elise Thorsnes og utenfor. Det var en stor mulighet etter fint kombinasjonsspill.

LSK presset på for utligning, og helt på tampen var VIF heldige. Innbytter Thea Kyvåg dunket ballen i krysstangen og ut. Miljana Ivanovic kom til en farlig heading kort tid etter, men VIF-spillerne holdt hodene kalde.

Men så skulle det rakne for vertene helt på tampen. Kanskje var det kraftanstrengelsen mot Celtic nylig som ble avgjørende for vertene, i negativ forstand. Innbytter Kyvåg sørget for en nydelig scoring med venstrefoten. Fra skrått hold sendte hun ballen inn i venstre hjørne og berget poengdeling.

[ Stoppervikar Thorsnes får skryt av sjefen: – Blir nok ingen permanent løsning (+) ]

---

Kampfakta

Fotball, Toppserien kvinner

Vålerenga – LSK Kvinner 2-2 (2-0)

Intility Arena, 621 tilskuere

Mål: 1-0 Olaug Tvedten (15), 2-0 Mimmi Löfwenius (36), 2-1 Emma Stølen Godø (52), 2-2 Thea Kyvåg (90)

Gult kort: Ingibjörg Sigurdardóttir, Mimmi Löfwenius og Selma Pettersen, Vålerenga.

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten IL

Vålerenga (3-5-2): Jalen Tompkins – Ingibjörg Sigurdardóttir, Elise Thorsnes, Michaela Kovacs – Ylinn Tennebø (Stine Brekken fra 63.), Thea Bjelde, Olaug Tvedten (Lina Klech fra 71. (Laura Guldbjerg fra 90.)), Linn Vickius (Malin Sunde fra 90.), Selma Pettersen – Karina Sævik, Mimmi Löfwenius

---