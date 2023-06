Bjørdal om det VIF trenger: – Det er ingen hemmelighet

VALLE (Dagsavisen): En svak vårsesong kulminerte i sparkingen av Dag-Eilev Fagermo som Vålerenga-trener nylig. 26 år gamle Bjørdal syns det var trist å se Fagermo gå.

– Det var summen av dårlige resultater som gjorde det, og det hadde ikke skjedd om vi lå i toppen. Det skjønner jo vi spillerne. En klubb sparker ikke alle spillerne, og da er det treneren som må gå. Så det var trist. Og det var jo Fagermo som hentet meg. Det er uvant å ikke ha ham her, sier Bjørdal til Dagsavisen.

Han har ikke snakket med Fagermo siden sparkingen, men sendte en melding for å takke for samarbeidet.

– Det var naturlig etter mange år sammen, påpeker Bjørdal.

Les alt om Vålerenga her!

– Dårlig energi rundt Vålerenga

Hva så med Fagermos etterfølger?

– En VIF-trener må tørre å stå i det når det blåser. Det må være en som tåler det. En type som er flink med unggutta, flink til å skape et lag, tror midtbanemannen.

Dag-Eilev Fagermo måtte nylig gå som Vålerenga-trener. (Jørn H. Skjærpe)

Nå vil han konsentrere seg mest om det spillerne kan gjøre noe med, ute på matta.

– Så må vi prøve å stenge ute den dårlige energien som er rundt klubben om dagen, fra omgivelsene og mediene. Jeg tror det gjelder å bruke energien på riktig måte. Kanskje ikke lese for mye i mediene. Vi har vært i denne situasjonen før, og vi løste det da. Jeg er ikke så bekymret. Vi har tross alt spilt gode kamper, vist at vi har et bra toppnivå. Får vi ut det i lange perioder, tror jeg det kan bli bra, sier Bjørdal.

[ VIF-spissen om Fagermo: – Hadde ikke vært her uten ham (+) ]

Nye fjes inn i VIF?

Men han legger ikke skjul på at det trengs nye spillere.

– Det er ingen hemmelighet at vi har for få stoppere, for eksempel. Henrik Heggheim har reist, Aaron Kiil Olsen er ute med skade. Det blir en tøff juli måned i så måte. I tillegg ser vel klubben etter en ny midtbanespiller siden Odin Thiago Holm er solgt, etter det jeg har hørt. Men det er ikke jeg som skal hente nye spillere, sier en smilende Bjørdal.

– Melder du deg som stoppervikar ved siden av Stefan Strandberg selv, som Fredrik Oldrup Jensen?

– Hehe. Jeg har aldri spilt der før, faktisk. Så det tror jeg vi styrer unna, sier han smilende.

26-åringen brukte landslagspausen til å feriere litt hjemme i Ålesund, som nybakt far.

– Vi fikk vist fram sønnen vår hjemme i Ålesund, så det var kjekt. Det ble ingen sydentur i ferien denne gang, humrer Bjørdal.

Onsdag neste uke er første kamp etter ferien. Da står Stjørdals/Blink på motsatt halvdel i cupen.

– Vi skal bruke uka godt og få en god opplevelse mot Blink. Jeg tror det er viktig at vi prøver å ha et smil om munnen, for da er det gøy å spille fotball. Samtidig som vi selvfølgelig skal stille krav til hverandre utpå der, sier Vålerenga-profilen.

[ Oldrup om VIF-turbulensen: – Aldri vært borti det før (+) ]

[ VIF-vikaren: – Dette bør den nye hovedtreneren ha (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!