Oldrup om VIF-turbulensen: – Aldri vært borti det før

VALLE (Dagsavisen): Fagermo fikk nylig sparken som hovedtrener i Vålerenga. Oldrup Jensen, som spilte under Fagermo i både Odd og Skien, syns det er synd at situasjonen gikk ut over treneren.

– Dette er uvant, for jeg har aldri vært borti en trenersparking før. Det er første gang. Så for øyeblikket prøver jeg bare å «henge med», holdt jeg på å si, sier Oldrup Jensen til Dagsavisen.

– Det er klart, det er kjedelig for alle – selv om det er aller kjedeligst for Dag-Eilev. Det at han får sparken, er et tegn på at vi som gruppe ikke har prestert bra nok, konstaterer midtbanemannen.

Ikke snakket med Fagermo

– Var det riktig avgjørelse?

– Det har ikke jeg noe som helst formening om. Det skal jeg ikke si noe om. Men det er kjedelig for oss som gruppe at det skjer. Nå må vi stå sammen som en gruppe, og vise at det bor mye i oss. Det er det eneste vi får gjort noe med. Vi må slå tilbake, svarer Oldrup Jensen.

30-åringen, som sier han ikke har snakket med Fagermo siden sparkingen, vil nå vende blikket framover.

– Jan Frode Nornes er vikar, men snart kommer en ny trener inn. Hvilke kvaliteter trenger man som Vålerenga-trener?

– En trenerrolle kan løses på så mange måter. Det viktigste er at du har peiling på fotball, sier Oldrup Jensen smilende.

Vålerenga-exit eller ei?

Selv er også hans egen Vålerenga-framtid i det blå. Kontrakten utløper etter sesongen, og 1. juli står han fritt til å snakke med andre klubber. Agenten hans er i gang med å sondere muligheter. At Odin Thiago Holm er på vei fra VIF til Celtic, og at det i så fall er en midtbanespiller mindre i klubben, tenker ikke Oldrup Jensen så mye på.

– Nei, egentlig ikke. Hva som skjer med Odin, tenker jeg ikke har så mye å si for mitt valg. Akkurat nå har jeg ikke snakket noe med Vålerenga. Så inntil de eventuelt kommer og sier at de vil forlenge, så tenker jeg ikke noe på det, egentlig.

– Håper du VIF ønsker å forlenge med deg?

– Det er alltid hyggelig å være ønsket med videre. Men jeg har ikke tenkt så mye på det, svarer 30-åringen.

Vikar i VIF-forsvaret

Vikartrener Jan Frode Nornes må forholde seg til en litt tynn tropp når ballen begynner å rulle igjen for Oldrup Jensen og VIF neste uke. Henrik Heggheim har reist, Aaron Kiil Olsen er ute med skade. Dermed tyder alt på at Oldrup Jensen igjen må vikariere som stopper ved siden av Stefan Strandberg.

– Jeg skjønner vel at det kan være en løsning. Om jeg selv mener at det kanskje ikke er min beste posisjon, står ikke det i veien for at jeg går utpå der og prøver å bidra til tre poeng. Jeg prøver å løse det på best mulig måte.

Oldrup Jensen forventer ikke store endringer så lenge Jan Frode Nornes har tømmene på Valle.

– Jeg regner med at vi kommer til å fremstå ganske likt. Så får vi se hvilke detaljer man eventuelt endrer på. Men Jan Frode har mye av den samme filosofien som Dag-Eilev, sier midtbanemannen.

VIF gjester Stjørdals/Blink i cupen onsdag neste uke. Den påfølgende lørdagen kommer Viking på besøk til Intility Arena i Eliteserien.

