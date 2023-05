VIF-profilen: – Når jeg tenker på det etterpå, så var det viktig

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Bjørdal misset straffe i 1-1-kampen mot FKH, men fikk sin revansj med 3-0-scoringen i tremålstriumfen mot HamKam 16. mai.

– Det var deilig, det. Jeg prøvde å ikke tenke så mye på straffemissen, sier Bjørdal til Dagsavisen.

– Er det fortsatt du som skal ta straffene?

– Vi får se. Stefan Strandberg har også lyst. Men jeg sto oppført i dag, i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde tatt det hvis det hadde kommet straffe i dag, men jeg er en tøffing. Jeg er klar for å ta nye, forsikrer sunnmøringen.

Les alt om Vålerenga her!

– Det har snudd for Vålerenga nå

Han peker på viktigheten av tre poeng og finspill hjemme på fotballens festdag.

– Du prøver å ikke tenke på at du må vinne, men 16. mai mot HamKam skal være seier. Og med tanke på morgendagen, så er det deilig å ha denne i bagasjen. Når jeg tenker på det etterpå, så var dette viktig, sier Bjørdal.

– Føler dere i garderoben at det virkelig har snudd nå, etter en tung sesongstart?

– Vi føler det, ja. Det var ikke bare resultatene som var dårlige, men også prestasjonene. Så fikk vi en god førsteomgang mot Lillestrøm, og etter det har vi levert gode kamper, svarer Bjørdal.

[ Han var Vålerengas beste i seieren mot HamKam (+) ]

Fagermo fornøyd

Trener Dag-Eilev Fagermo var naturlig nok en fornøyd mann i pressesonen etter kampslutt.

– Dette var viktig. Vi innfridde også mot Lillestrøm prestasjonsmessig, men tapte da. Hjemme vi skal være underholdende. Første omgang mot HamKam nå var veldig underholdende, da var vi gode. Da spilte vi den fotballen vi skal, sier Fagermo til Dagsavisen.

Eliteserien fotball 2023: FK Haugesund - Vålerenga (1-1) Vålerengas trener Dag Eilev Fagermo gleder seg over prestasjonen mot HamKam. (Jan Kåre Ness/NTB)

– Hvilke lyspunkter tar du spesielt med deg fra en slik forestilling?

– At vi kom i gang med seier på hjemmebane, det er punkt én. Det var flotte scoringer også. Og jeg må si at det virkelig er noen spillere som har tatt steg nå. Seedy Jatta igjen var veldig god, Odin Thiago Holm var banens beste spør du meg, og Simen Juklerød kom inn på venstreback med offensiv kraft og herjet sammen med Mohamed Ofkir og Henrik Bjørdal på venstresiden. Det var mye positivt. Får vi kontinuitet i dette her nå, så blir det bra, svarer VIF-treneren.

Han beretter følgende om fortsettelsen:

– Vi skal få jobbet ordentlig godt med denne gjengen. Som jeg har sagt flere ganger: Får vi kontinuitet her nå, så er vi gode, sier Fagermo.

[ Kommentar: Flyvende Jatta, Bjørdals revansj og Holm har våknet. Nå er godfølelsen tilbake i VIF (+) ]

[ 100.000 - det trigger VIF (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!