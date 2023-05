Eksperten om hinderet Haaland må passere: – De har «knowhow»

Jærbuen Haaland (22) har allerede tatt rekorden for flest scorede mål i en og samme Premier League-sesong. Den norske landslagsstjernen står med utrolige 35 fulltreffere på 32 kamper. I tillegg er han toppscorer i mesterligaen med tolv mål på åtte kamper.

– Han har hatt en eventyrlig debutsesong i Premier League. Det er nesten uforståelig hvor bra det har gått. Helt vanvittig, sier TV 2-veteranen Alsaker til Dagsavisen.

Real Madrids rutine

Haaland, trener Pep Guardiola og resten av City topper ligaen, er i FA-cupfinalen og går tirsdag løs på det første av to oppgjør i mesterligaens semifinale. På motsatt halvdel står den spanske giganten Real Madrid og trener Carlo Ancelotti. Første oppgjør spilles på Santiago Bernabéu i Madrid.

– Det er den vanskeligste utfordringen på veien mot trippelen, fordi Real Madrid har så stor «knowhow» på akkurat det som venter nå, da. Så kan du si at over to ganger nitti minutter, hvis du er et bedre lag, så skal du egentlig ta det, da, sier Alsaker.

Real Madrid-trener Carlo Ancelotti. (John Walton/AP)

– Men City var bedre enn Real over to kamper i fjor, og tapte likevel. Jeg har vondt for å se at Milan eller Inter (de to lagene i den andre semifinalen, journ.anm.) skal kunne stoppe City i en eventuell finale. Men da er det jo bare én ganger 90 minutter. Da kan det være flere tilfeldigheter og drama, påpeker kommentatoren.

Øyvind Alsaker har kommentert engelsk og norsk fotball i en årrekke. Han lar seg imponere enormt over Erling Braut Haalands suksess på balløya.

Haaland kan være tungen på vektskålen for City

Han venter spent på utfallet av semifinalene.

– Trippeljakten er ikke urealistisk. De har på en måte kontroll i ligaen, og er i FA-cupfinalen. Men samtidig er det vanskelig. Det er et enormt fokus på Madrid-kampene, men i tillegg må City fortsette å plukke poeng i ligaen siden Arsenal henger på.

Likevel kan en norsk superspiss være avgjørende.

– Det er på ingen måte gitt at de skal klare det. Men City er i spektakulær form. Og de har Haaland, som jeg mener kan bli tungen på vektskålen, fordi han er så effektiv, sier Øyvind Alsaker.

