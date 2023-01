Fagermo tror Brøndby-stopperen kan glippe

VALLHALL (Dagsavisen): Den 28 år gamle oslogutten har lenge stått på VIFs ønskeliste. Nå kan ting tyde på at trener Dag-Eilev Fagermo og co. må se seg om andre steder etter en erstatter for Jonatan Tollås Nation, som la opp etter 2022-sesongen.

– Jeg tror Rosted går til en klubb i utlandet. Så det tror jeg er ute av bildet. Det er ikke definitivt, men signalene går dessverre den veien per nå, sier Fagermo til Dagsavisen.

– Så da må du se etter andre stopperkrefter?

– Ja.

Sigurd Rosted i aksjon for Brøndby mot Vålerenga i oppkjøringen til 2022-sesongen. (Jørn H. Skjærpe)

Pengene VIF fikk for salgene av Tobias Christensen og Henrik Udahl går begge til å dekke opp i budsjettet, opplyser VIF-treneren.

– Likevel har vi et håp om å forsterke, men for å greie det må vi ha penger. Vi får jo ikke noe gratis. Så vi må gjøre det via ytterligere salg, og/eller at det kan være mulig at eier bidrar.

– Hvilke signaler har du på det (bidrag fra eier Tor Olav Trøim, journ.anm.) i dag?

– Vi har signaler på at det er mulig. Så vi jobber jo med at vi skal få det til. Det er ikke slik at vi ikke tror at vi ikke skal få til noe. Jeg tror absolutt vi skal kunne forsterke, svarer Fagermo.

– Hvor raskt kan det skje noe?

– Per dato er det ingen nye som blir med til treningsleiren i Marbella på mandag, slik det ser ut nå.

– Kan det komme nye fjes inn underveis i Spania-oppholdet?

– Ja. Det håper jeg. Men jeg lover ingenting. Men håpet er der, sier han.

