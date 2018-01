Oslo

I snøkaoset i Oslo tidligere denne uka innstilte Ruter 20 bussruter. 18 av dem var på Søndre Nordstrand. Det gjør befolkningen i bydelen skikkelig forbanna.

«Bydelsdiskriminering», tordner aksjonist Vegard Waske i Folkeaksjonen for områdeløft i Søndre Nordstrand i et innlegg i Nordstrand Blad .

«Dessverre er det ingen overraskelse for oss at i en slik situasjon så er det Søndre Nordstrand som får lide mest. At brøytingen var dårlig på sin side, og at Ruter nedprioriterte busslinjer er for oss nok et symbol på den systematiske diskrimineringen bydelen i mange år har vært offer for», skriver han.

På Facebook-siden til Folkeaksjonen har diskusjonen vært heftig.

Hensynet til befolkningen i Søndre Nordstrand har aldri vært førsteprioritert, mener Vagard Waske.

Ruter: – Ikke trafikksikkert

– Det var umulig å få til god nok brøyting

Oslo kommune har mottatt 805 klager på snømåking siden mandag, og over 3700 klager så langt i vinter. Det er 3000 flere klager enn hele vintersesongen i fjor, skriver NRK Østlandssendingen.

Ruter er godt kjent med problematikken på Søndre Nordstrand tirsdag.

– Området har mye oppoverbakker og mange leddbusser i trafikk, forklarer Sofie Bruun, kommunikasjonssjef i Ruter.

– Det var umulig å få til god nok brøyting. Leddbussene skled og ble stående på tvers å blokkere. I tillegg var det privatbiler, andre busser og etterhvert så mye kjøretøy i veien at det gikk utover trafikksikkerheten.

– Så det er ikke sånn at dere nedprioriterte Søndre Nordstrand?

– Nei.

Bakgrunn: Oslo kommune tror ikke de vil klare måke all snøen

Brøyteselskap ønsker ikke bråk

Det er Ef Drift AS som har ansvaret for brøyting i bydelen. Selskapet ønsker ikke å bli sitert på noe i media, ettersom de ikke ønsker noe «bråk».

– Dere må ringe kommunen. Vi kom ikke fram, vi heller, sier mannen som tar telefonen når Dagsavisen ringer.

Dagsavisen er kjent med at selskapet oppleve at det var vanskelige brøyteforhold på Søndre Nordstrand, og at busser hadde sklidd og sto i veien for brøytebilene.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kommunen: – Busser i veien

– Ja, vi får ofte skylda for dårlig brøyting, men det blir litt som høna og egget, sier Joakim Hjertum, seksjonssjef i Vegforvaltningen, Bymiljøetaten.

– Står det busser på tvers og sperrer, kommer ikke brøytebilen fram og får brøytet veien foran.

– Er det for dårlig brøyting da?

– Nei, dette var en serie av uheldige forhold. Det kom mye tung, våt snø tett opp morgenrushet. Det førte til stopp i trafikken og redusert framkommelighet. Og når en buss blir stående på tvers må man stoppe hele ruta til man får snudd bussen eller ventet på berging. Og en buss trenger litt plass for å snu, det er ikke bare å rygge den opp i en oppkjørsel. Men som regel går det veldig bra.

– Befolkningen der ute synes ikke det går så bra, da. Skal det være sånn at når det snør står Søndre Nordstrand uten kollektivtilbud?

– Nei, dette var et resultat av en serie uheldige hendelser. Jeg har ingen god forklaring annet enn at bussene hadde problemer på det dårlige føre.

Les også: Søpla snør inne. Og det er ditt ansvar å måke den frem!

Unibuss: – Ikke kjent med busser på tvers

Unibuss kjører de fleste av linjene i Søndre Nordstrand. Kommunikasjonssjef Ina Helen Østby poengterer at de kjører mange, men ikke alle rutene som ble innstilt.

– Hvorfor hadde bussene så store problemer på tirsdag?

– Det var dårlig brøyta fra morgenen av, og forholdene for våre sjåfører var vanskelige. Det ble både utforkjøringer og busser som ble stående på tvers. Mange steder opplevde vi også privatbiler og lastebiler som hindret fremkommeligheten for bussene. Der det lot seg gjøre, la vi om til kjetting og opprettholdt trafikken på deler av eller hele linjene.

– Brøytebilene kom ikke fram på grunn av busser på tvers?

– Det er jeg ikke kjent med, men på våre vegne kan jeg bekrefte at det stedvis var svært dårlig brøytet, og det tok tid før det ble strødd og saltet slik at bussene kom frem. Ventetiden for bergingsbil denne dagen var på flere timer, så kjøretøy som hindret fremkommeligheten for busser og andre ble stående lenge før de ble fjernet

Vil evaluere

Østby forteller at de flere ganger forsøkte å sette i gang igjen trafikken i løpet av dagen, men at forholdene var for dårlige.

– Søndre Nordstrand har en litt krevende topografi, med mye oppover og nedoverbakker. Det er veldig krevende å kjøre leddbuss på et sånt føre som det var tirsdag. Sikkerheten til bussjåføren og våre passasjerer må alltid gå først. Samtidig erfarte vi at å sette i gang trafikken igjen for tidlig skapte nye utfordringer med busser som ble stående fast, og hindret fremkommeligheten for andre busser og trafikanter.

– Hva skjer neste gang det snør på Søndre Nordstrand?

– Vi kommer til å gjøre en evaluering av hva vi kan gjøre bedre, men til syvende og sist er vi avhengig av fremkommelighet på veien. Det vil si god og rask brøyting, strøing og salting, samtidig som vi er avhengig av bergingsbil når uhellet er ute.

– Brøytemannskapet sier de var ute med alt mannskap og gjorde så godt de kunne?

– Det stemmer sikkert det, jeg har ikke forutsetning for å si noe annet, avslutter Østby.