Nå ber de om hjelp fra byens innbyggere for å få tømt avfallet etter planen.

Ansvarlig

«Du som abonnent er selv ansvarlig for egne beholdere. Husk å strø godt på adkomstveier, børst bort snø fra lokket og sørg for at beholdere ikke er frosset fast. Er det ikke fremkommelig for renovatøren, får vi ikke tømt beholderne», skriver Renovasjonsetaten i en pressemelding.

– Det er hver enkel huseier, sameie, borettslag eller bedrift som selv har ansvaret for at det er tilgang til avfallsbeheholderne. Det er ikke Renovasjonsetatens jobb å måke fram beholderne, sier kommunikasjonsrådgiver i Renovasjonsetaten, Jørgen Bakke Fredriksen, til Dagsavisen.

Må sjekke

– Det er viktig at de enkelte sjekker når det er tømmedag, og legger forholdene til rette for oss. Konsekvensen er at det ikke blir tømt. Vi gjør det vi kan, men på en dag som denne håper vi på forståelse for dette, sier han.

Snøfallet som lavet ned over Osloområdet tirsdag skapte store utfordringer for de fleste av oss.

– Vi har ikke fått noen rapporter ennå, men har hørt at enkelte biler har slitt med å komme fram på småveier. Dette skaper forsinkelser, sier Fredriksen.

Kjetting

Renovasjonsbilene har kjetting og kommer seg fram. Det er ikke det som er utfordringen.

– Det snødde i forrige uke også, og vi hadde akkurat hentet inn det tapte før dette snøfallet tirsdag kom. Noen dager med normalt snøfall greier vi, men det blir fort forsinkelser om vi ikke kommer fram til avfallet, sier kommunikasjonsrådgiveren.

2017 var et horribelt år for Renovasjonsetaten, som endte med at den private operatøren Veireno gikk konkurs, og kommunen selv måtte overta tømmingen.

– Det hele har roet seg veldig, og alt går bedre. I høst har vi ligget på rundt 250 klager i uka, sier han.

Men i romjula steg antallet.

– I forrige uke hadde vi 1.168 klager. Noe som er veldig høyt. Årsaken er etterslepet fra jula, hvor det var mange helligdager hvor vi ikke fikk tømt, sier han.

Stadig flere steder graves det store avfallsbeholdere ned i bakken. Her kan få beholdere erstatte mange mindre beholdere. Dette avfallet må hentes med kranbil, som løfter beholderne opp.

– Vi har hatt to av fem kranbiler, som henter avfallet i nedgravde beholdere, på verksted. Det har også gitt ekstra utfordringer. Men nå har vi leid inn kranbiler for å ta igjen det tapte, sier Jørgen Bakke Fredriksen.

