Fikk en god følelse i Kollen-tåka

Oslo

Av Adrian Richvoldsen

HOLMENKOLLEN: 23-åringen var sammen med Marcel Hirscher blant storfavorittene til å vinne verdenscuprennet i Holmenkollen mandag, men begge de to slalåmspesialistene røk ut tidlig.

Kristoffersen røk ut allerede i første runde da en feil kostet ham seieren mot Linus Strasser foran rundt 7200 fremmøtte i Kollen-anlegget.

Det gjorde at han tapte verdifulle verdenscuppoeng til Hirscher, men gapet kunne blitt enda større om ikke østerrikeren overraskende røk ut i kvartfinalen mot britiske Dave Ryding.

– Nordmenn er rå. Personlig skulle jeg selvfølgelig ønske det var et slalåmrenn, men nordmenn er fantastisk bra, og det er rått å kjøre i Holmenkollen, sa Kristoffersen til NTB etter sitt løp og la til at parallellslalåm ikke er hans favorittøvelse.

– Men det er kult at det er så mange folk, og ekstra spesielt ettersom dette var det første verdenscuprennet jeg kjører i Norge. Kanskje jeg fikser et slalåmrenn nært Oslo etter at jeg har lagt opp, sa han med et smil.

Mandag gjorde han en feil i heatet mot Strasser, som endte i tidlig exit. 23-åringen fra Rælingen forklarte at han skled på skoene etter et lite slag i løypa.

– Hadde det ikke vært for den feilen, kunne det gått ganske bra, men sånn er det.

Det ble en tung norsk dag på hjemmebane mandag. Både Kristoffersen, Kjetil Jansrud og Nina Haver-Løseth røk ut i første runde, mens også Maren Skjøld og Sebastian Foss-Solevåg var ute før semifinalene startet.

Til slutt vant André Myhrer på herresiden, mens Mikaela Shiffrin gikk til topps på kvinnesiden.

Jansrud fornøyd

Kjetil Jansrud røk ut mot slalåmspesialisten Marcel Hirscher under verdenscupen i parallellslalåm i Holmenkollen mandag, men storkoste seg på hjemmebane.

– Nesten skyter ingen mann av hesten, sier Jansrud til NTB etter å ha endt 0,10 sekunder bak Hirscher over to runder i den første utslagsrunden.

Verken han eller andre norske utøverne maktet å hevde seg i parallellslalåmrennet, men alle fikk kjent på Kollen-brølet i løpet av sine omganger.

– Man har hørt om det (Kollen-brølet) siden man var liten, men det har vært forbeholdt de største vinteridrettene i Norge. Det var en veldig stolt og rørende følelse å få kjenne litt på Kollen-brølet. Jeg håper vi får flere muligheter til det, sier Jansrud til NTB etter å ha blitt slått ut.

Røk ut storfavoritten

Han fikk kun kjørt to runder i anlegget på hjemmebane, og skulle gjerne slått ut storfavoritten Hirscher foran hjemmepublikummet

– Når man får lov til å kjøre på hjemmebane i Oslo, vil man gjerne slå ut Hirscher. At jeg ikke gjorde det er litt skuffende, men vi får prise oss lykkelig over at vi får lov til å være her, sier han.

Hirscher var en av de største favorittene før verdenscuprennet mandag, men både han og Henrik Kristoffersen røk ut før semifinalene.

Til slutt var det svenske André Myhrer som vant på herresiden, mens Mikaela Shiffrin innfridde favorittstempelet på kvinnesiden.

– En kjempearena

Den velkjente tåka lå over anlegget i Holmenkollen mandag. Sikten kunne vært langt bedre for rundt 7200 fremmøtte, men Kollen-tåka lettet litt etter hvert som utslagsrundene kom i gang. Jansrud skryter stort av løypa, som gikk fra VM-haugen og ned i unnarennet i Holmenkollen-bakken.

– Dette er en kjempearena for oss å kjøre på. Det å kunne kjøre ned i gryta i Holmenkollen finnes det ikke maken til, sier Jansrud.

32-åringen har vist god form før verdenscuprennet i Holmenkollen, sist med en tredjeplass i superkombinasjonen i Bormio. Nå venter store klassikerrenn i Kitzbühel og Wengen, og for Jansrud, som er ihuga Liverpool-supporter, er det vel så viktig at en viss egyptisk stjernespiller holder seg skadefri.

– Det er greit å være ti hundredeler bak Hirscher i parallellslalåm her, så lenge kneet til Mohamed Salah holder, sier han med et glimt i øyet. (NTB)

Verdenscup alpint i Oslo, Norge mandag, parallellslalåm:

Menn:

1) Andre Myhrer, Sverige, 2) Michael Matt, Østerrike, 3) Linus Strasser, Tyskland, 4) Dave Ryding, Storbritannia, 5) Marcel Hirscher, Østerrike, 5) Luca Aerni, Sveits, 5) Sebastian Foss-Solevåg, Norge, 5) Daniel Yule, Sveits, 9) Kjetil Jansrud, Norge, 9) Alexander Khorosjilov, Russland, 9) Stefano Gross, Italia, 9) Alexis Pinturault, Frankrike, 9) Manfred Mölgg, Italia, 9) Mattias Hargin, Sverige, 9) Fritz Dopfer, Tyskland, 9) Henrik Kristoffersen, Norge.

Verdenscupen (16 av 37 konkurranser):

1) Hirscher 574, 2) Kristoffersen 520, 3) Jansrud 480, 4) Aksel Lund Svindal, Norge 454, 5) Pinturault 402, 6) Matthias Mayer, Østerrike 318, 7) Beat Feuz, Sveits 316, 8) Max Franz, Østerrike 303, 9) Aleksander Aamodt Kilde, Norge 297, 10) Dominik Paris, Italia 272.

Øvrige norske (topp 30): 26) Leif Kristian Nestvold-Haugen 146, 29) Solevåg 138.

Slalåmcupen (4 av 12 renn):

1) Hirscher 254, 2) Kristoffersen 235, 3) Myhrer 184, 4) Aerni 170, 5) Matt 148, 6) Yule 140.

Øvirge norske (topp 30): 7) Solevåg 137, 21) Nestvold-Haugen 46, 22) Jonathan Nordbotten 45.

Kvinner:

1) Mikaela Shiffrin, USA, 2) Wendy Holdener, Sveits, 3) Melanie Meillard, Sveits, 4) Frida Hansdotter, Sverige, 5) Bernadette Schild, Østerrike, 5) Lena Duerr, Tyskland, 5) Maren Skjøld, Norge, 5) Petra Vlhova, Slovakia, 9) Chiara Costazza, Italia, 9) Irene Curtoni, Italia, 9) Denise Feierabend, Sveits, 9) Nina Haver-Løseth, Norge, 9) Anna Swenn Larsson, Sverige, 9) Ana Bucik, Slovenia, 9) Marina Wallner, Tyskland, 9) Katharina Truppe, Østerrike.

Verdenscupen (15 av 39 konkurranser):

1) Shiffrin 981, 2) Viktoria Rebensburg, Tyskland 510, 3) Vlhova 425, 4) Tina Weirather, Liechtenstein 374, 5) Holdener 370, 6) Tessa Worley, Frankrike 336, 7) Michelle Gisin, Sveits 323, 8) Ragnhild Mowinckel, Norge 312, 9) Sofia Goggia, Italia 284, 9) Frida Hansdotter, Sverige 284.

Øvrige norske (topp 30): 25) Haver-Løseth 127, 30) Skjøld 104.

Slalåmcupen (5 av 12 renn):

1) Shiffrin 480, 2) Vlhova 345, 3) Holdener 265, 4) Hansdotter 231, 5) Schild 162, 6) Meillard 158.

Norske (topp 30): 11) Skjøld 104, 19) Haver-Løseth 59.