En av disse kan bli Venstres ensomme svale på Stortinget

I skyggen av ledervalget i partiet jobber Oslo Venstre med å finne det som i verste fall kan bli partiets eneste Stortingsrepresentant etter valget neste år. På meningsmålingene Opinion lager for Dagsavisen og FriFagbevegelse har Venstre kun to ganger de siste to årene havnet over sperregrensa.

ersom Venstre skulle havne under sperregrensa etter valget neste år kan de i ytterste konsekvens sitte igjen med kun ett eller to direktemandater fra Oslo på Stortinget. Nominasjonsprosessen i Oslo Venstre kan dermed bli helt avgjørende for hva slags parti Venstre skal være de neste fire årene etter 2021.

Lista er klar

Nominasjonskomiteen, ledet av gruppeleder i Oslo bystyre Hallstein Bjercke, er godt i gang, og mandag sendte de ut en liste til partilagene med hvilke kandidater de vurderer og ønsker tilbakemeldinger på fra partilagene. Trine Skei Grande, som tidligere toppet lista, har allerede sagt at hun ikke ønsker gjenvalg.

De mest kjente kandidatene på lista er:

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og tidligere statsråd i klima- og miljøverndepartementet. Stod på andreplass bak Skei Grande ved valget i 2017.

Guri Melby, kunnskapsminister og tidligere byråd i Oslo. Stod på tredjeplass bak Skei Grande og Elvestuen for fire år sida.

Grunde Almeland, leder i Oslo Venstre og statssekretær for Melby i kunnskapsdepartementet.

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre.

Sofie Høgestøl, jurist og varamedlem til Nobelkomiteen.

Odd-Einar Dørum, tidligere partileder og justisminister. Stod på sisteplass på nominasjonslista i 2017.

I tillegg til et knippe mer eller mindre kjente navn i Oslopolitikken, som Marit Vea, Julianne Ferskaug og Haakon Riekles.

Ønsker samlende innstilling

Leder i valgkomitéen for Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, sier til Dagsavisen at de jobber med det mål for øye å lage en liste som gjør at Venstre kan gjøre et så godt valg som mulig i Oslo.

– Vi vil lage en liste med det vi tror Oslo Venstre ønsker seg, og på den måte lage en samlende innstilling foran nominasjonsmøtet. Vi ønsker å reflektere Oslo Venstre og gjøre et best mulig vlag. Det er de hensynene vi tar når vi lager vår liste, sier Bjercke.

Et navn som ikke står på lista er Abid Raja. Raja annonserte i helga at han ønsker å bli ny partileder for Venstre, og han er født og oppvokst i Oslo. I dag representerer han Akershus på Stortinget.

– Det er en pågående prosess i Venstre for å velge ny partileder. På en del målinger er det kun fra Oslo Venstre har en sikker stortingsplass. Hvordan påvirker det arbeidet deres?

– Vi følger jo med. Vi er medlemmer i Venstre alle sammen, og noen av oss er delegater på landsmøtet. Men vårt formål er å lage en liste som gjør at Venstre kan gjøre et best mulig valg, og som nominasjonsmøtet i Oslo Venstre ønsker, sier Bjercke.

Venstres nye leder skal velges før nominasjonsmøtet i Oslo Venstre. En av kandidatene som er intervjuet av valgkomiteen til å bli ny partileder er Guri Melby, som representerer Oslo Venstre. Kan dere ende opp med en partileder fra Oslo Venstre, men som likevel ikke sitter på Stortinget?

– Jeg ønsker ikke kommentere innholdet i prosessen vi er i nå, men jeg kan bekrefte at vi har hatt samtaler med Guri Melby, sier Bjercke.