Oslo

Hvor mye penger skal Oslo bruke på skole i 2019?

Hva skal en barnebillett på Tøyenbadet koste?

Hvor skal det bygges idrettshaller? Kunstgressbaner?

Hvilke bygg skal pusses opp? Og hva skjer med AKS?

Alt dette ble offentliggjort onsdag klokka 13.00. I bystyresalen. Den hanestolte finansbyråd Robert Steen holdt (som vanlig) en vakker og poetisk tale om fellesskap og sosialdemokrati, og ga oss tallene: Hva skal kommunen bruke 73 milliarder kroner på i 2019.

Men vi visste alt på forhånd.

Hvor mye skal kommunen bruke på skole? 55 millioner kroner. Det sto jo i Dagsavisen i går. Prisene for barn på Oslobadene blir halvert. Det meldte NRK i forrige uke.

Det skal bli ishall på Frogner. Og friidrettshall på Mortensrud. Og så skal de pusse opp Frogner hovedgård, som Aftenposten meldte i en stor sak for en drøy uke sida.

Alle disse sakene er «tatt ut» som «lekkasjer», av sine respektive byrådsavdelinger.

Når vi sier «lekkasjer», så tenker vi vanligvis på utro ansatte eller andre som sitter på hemmelig info, som har tipset mediene. Men når det skal lages budsjett, så er det ikke noe hemmelig eller noe ubevisst i det. Og det krever ikke graving fra medienes side.

Tvert imot, kommunens kommunikasjonsfolk og toppolitikere planlegger i god tid på forhånd hvordan kabalen skal legges. Hvilke medier som skal få hva. Hvilke journalister som tipses om hvilke deler av budsjettet, for å få flest mulig positive saker om de gode formål.

Rundt en uke før budsjettet inviterte også finansbyråden utvalgte journalister til sitt kontor, for en full gjennomgang på «bakgrunn».

«Bakgrunn» betyr «ikke skriv dette». Altså har vi fått vite en masse om budsjettet, men på den betingelse at vi ikke skriver om det før budsjettdagen. Nyttig. Men ikke helt uproblematisk, heller.

Den største nyheten fra årets budsjett er at kommunen skal gi gratis aktivitetsskole til alle førsteklassinger i hele Oslo. Dette fikk jeg vite i forrige uke, men uten å kunne skrive det.

De som faktisk skreiv det var Klassekampen. Avisa offentliggjorde den store nyheten i en liten og uanselig undersak på lørdag, som om det ikke var noe spesielt. Andre medier tok det videre derfra, for når katta først er ute av sekken, så er den jo en gang det.

Man skulle jo tro, at når man var først ute med den største nyheten fra årets budsjett, så klinte man til litt. Men det viser kanskje at denne framgangsmåten med «bakgrunnssamtaler» ikke er helt problemfri.

Et problem for byrådet har vært at Inga Marte Thorkildsen har vært i mediestorm nå rett før budsjettet. Alle lurer på hva som skjer med skolebyråden, og da har det åpenbart vært vanskelig å lage gladsaker om hva hun skal bruke på skolen.

Det skal deles ut gratis frukt til alle byens ungdomsskoleelever. Men Inga Marte har muligens hatt andre ting å drive med enn å vise fram bananer i VG.

Kanskje er det bra, at man gjør det sånn? Man får lettere oversikt over budsjettet, når journalistene har hatt god tid til å analysere det. Dermed blir det bedre aviser i dag.

Men det er noen problemer óg. Bør byrådet egentlig bestemme hvilke medier som skriver hva? Og hva hvis noen medier er ute av varmen hos byrådet?

På den annen side. Siden alle gladsakene er «tatt ut», blir det jo god plass til de mer kritiske sakene framover. Så kanskje det er nå det beste begynner?

