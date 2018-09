Kultur

– Gledelig. For festivalen betyr dette er en viktig aksept fra Oslo kommune, sier Tons of Rock-sjef Svein Bjørge.

På Oslo-byrådets kulturbudsjett, som legges fram i dag, er Tons of Rock innstilt på 500.000 i driftsstøtte.

I 2019-budsjettet gir byrådet 21.45 millioner i driftsstøtte til Oslos musikkfestivaler.

Tons of Rock-festivalen ble etablert i 2014 og har inntil i fjor funnet sted på Fredriksten festning i Halden. Blant toppnavnene har vært store tungrockartister som Slayer, Black Sabbath og Alice Cooper. I sommer var Ozzy Osbourne toppnavnet.

Gjennom 2018 har Tons of Rock jobbet med å finne plass for festivalen i Oslo, blant annet for å utvide publikumskapasiteten. I august ble det klart at festivalen flytter til Ekebergsletta i Oslo fra 2019. Det blir den første musikkfestivalen som får tilgang til dette friområdet.

Byrådet i Oslo har i vår lagt fram en arrangementsstrategi der målet er å tiltrekke flere store festivaler og konserter til Oslo og øke bruken av byens uteområder.

Eneste nye

Tons of Rock er den eneste nykommeren på lista over festivaler som får støtte i år.

– Vi ønsker å hjelpe Tons of Rock til å etablere seg på Ekeberg. Vi har en tradisjon for å støtte de store festivalene som kommer til Oslo. Nå har vi tilrettelagt området på Ekebergsletta, og håper dette blir vellykket, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

– Tons of Rock utvider spekteret av musikkfestivaler i Oslo. Nå støtter vi alt fra kirkemusikk til tungrock. Det er en god bredde.

– I vår byrådsperiode har også Vær Stolt-festivalen på Holmlia blitt løftet inn i festivalstøtten. Det er en gradvis utvidelse av festivalstøtten i Oslo, sier kulturbyråden.

Økning

– Den kommunale støtten i Halden har vært 150.000. Nå får vi en betydelig økning. Det betyr mye for å etablere festivalen i Oslo. Kommunal støtte er nødvendig, særlig i oppstartsfasen, sier festivalsjef Svein Bjørge. Festivalen har også blitt tildelt toårig støtte fra Kulturrådet, med 450.000 for 2019.

Ved nyheten om flyttingen til Oslo startet Tons of Rock-festivalen salg av tidligpass for neste års festival, 26–29. juni.

– Tidligpassene har solgt raskere enn noensinne. Det tyder på at mange er fornøyd med at Tons of Rock nå plasserer seg i Oslo.

Flere får mer

Gratisfestivalen Musikkfest Oslo får en betydelig støtteøkning fra en million i 2018 til 1,25 millioner for 2019. Oslo Jazzfestival, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Oslo Kammermusikkfestival, Miniøya og Oslo World får mindre påplussinger.

Flere av de største støttemottakerne var tidligere inne på den statlige knutepunkt-ordningen, som ga et fast årlig tilskudd fordelt på 60/40 mellom stat og kommune. Øyafestivalen søkte i år om økt støtte for å markere 20-årsjubileum i 2019, men får samme støtte som i fjor, 1,55 millioner.

– De tre tidligere knutepunkt-festivalene Mela, Ultima og Øya har vi behandlet på samme måte, de står på stedet hvil. Jeg er helt sikker på at Øya likevel klarer å få til en fin markering av jubileet, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

