De siste ukene har byråd etter byråd kommet med små budsjettlekkasjer til media, og før finansbyråden i går presenterte budsjettet var hovedtallene godt kjent.

Totalt skal byrådet forvalte 73.000.000.000 kroner.

For de som har barn i barnehage og skole er det tall å ta med seg.

Skal alle barn få en god start på livet må vi være tett på med innsats tidlig. Hjemmebesøksordningen til førstegangsfødende «Nye familier» er allerede innført i 11 bydeler. I 2019 utvides ordningen til alle førstegangsfødende i hele Oslo, står det i byrådets pressemelding til budsjettet.

– Hittil i perioden har byrådet allerede innført gratis Aktivitetsskole (AKS) for 9.500 barn i Oslo og fått opp farten på barnehagebyggingen. Høsten 2019 utvider byrådet ordningen med gratis AKS til alle 1. klassinger i hele byen. Det betyr at 6.000 flere barn får gratis AKS, og totalt 15.500 barn blir da omfattet av ordningen. I tillegg fortsetter opptrappingen til flere trinn i utvalgte bydeler, sier byrådsleder Johansen.

Og han fortsetter:

– Byrådet fortsetter taktskiftet for barnehagebyggingen. I 2016 og 2017 økte barnehagekapasiteten netto med nærmere 600 plasser. I løpet av 2018 etableres over 1.000 plasser. I 2019 bygges ca. 1.400 nye barnehageplasser. Totalt sett utgjør det 3.000 barnehageplasser i denne perioden, som betyr at byrådet innfrir løftet vårt. Byrådet vil også ansette 520 nye lærere i Osloskolen, og sikrer friske midler slik at lærernormen kan oppfylles, da den ikke er fullfinansiert fra staten enda. Dette er gode nyheter, sier byrådslederen.

Mer til skole og idrett

«På vei mot en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle», står det på forsiden til 2019 budsjettet.

Det blir mer til skole, flere lærere, gratis AKS for alle 1.-klassinger, penger til prosjekter med skolemat og frukt og grønt til alle ungdomsskoleelver, mer til idrett, mer til bedre mat på sykehjem, flere hjelpende hender i hjemmetjenesten, flere elbusser, mer sykkelvei, mer til forebyggende ungdomsarbeid i bydelene og penger til opprustning av sanitærforholdene på Osloøyene er byrådets kjernesaker som de gjerne fremhever.

– Med dette budsjettet fortsetter vi å holde orden i økonomien. Vi har innført en moderat eiendomsskatt, som gir oss økonomisk handlingsrom til å gi våre innbyggere et helt nødvendig velferdsløft. De siste årene har vi hatt handlingsrom til å prioritere ekstra nedbetalinger av lån, noe som har gjort oss i stand til å senke gjeldsgraden to år på rad. Nå gjør vi også et ekstra løft for å ta bedre vare på våre felles bygninger, og setter av 500 millioner kroner ekstra i økonomiplanperioden til rehabilitering, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) til Dagsavisen.

Dagsavisen har tidligere skrevet at byrådet setter av en halv milliard kroner til ny friidrettshall på Mortensrud. Over hele byen blir det nye anlegg eller oppgraderinger. Ny ishall på Frogner, som skal bygges neste år, får 231 millioner kroner.

Halv pris

Det blir også ny flerbrukshall på Ullern.

– Byrådet sørger for et taktskifte i idrettstilbudet for barn og unge over hele byen. Vi bruker til sammen om lag 6,2 milliarder kroner i økonomiplanperioden. Billettprisen på kommunens bad blir også halvert for alle barn og unge, sier finansbyråd Steen.

Vi blir stadig eldre, og vil bo hjemme så lenge som mulig.

Det har byrådet tatt hensyn til i sitt budsjettforslag.

– Oslos eldre skal være sjef i eget liv, med mer omsorg, aktivitet og bedre mat. I 2019 innfrir vi løftet om 500 nye årsverk i hjemmetjenestene i denne bystyreperioden, slik at eldre føler det trygt å bo hjemme lengre. I løpet av 2019 vil cirka 1.500 eldre få tilbud om aktivitetstid, en tidskonto de selv kan disponere til fritidsaktiviteter med hjelp fra hjemmetjenesten. Vi hever også kvaliteten på maten og måltidsopplevelsene på sykehjemmene gjennom å prioritere 10 millioner kroner mer i året, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

