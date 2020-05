Av en eller annen grunn er det bystyremøter hver eneste uke, nå. For andre uke på rappen samler dermed politikerne (og de stakkarne som av en eller annen grunn følger med uten å delta) seg rundt skjermene sine for å gjennomføre Oslo-politikk. Men nå har de gått tom for ekte ting å vedta.

Kort oppsummert var det 14 formaliteter. Det var 4 private forslag. 3 byrådssaker (hvorav to var relaitvt ubetydelige reguleringssaker). Ett enslig innbyggerforslag. Og så tar vi kvelden, liksom.

Grunnen til denne pussige nye måten å gjøre ting på er ikke åpenbar. Men Forretningsutvalget, som bestemmer hvor mye møter det skal være, hvor lange de skal være, og hvilke saker som skal opp, har åpenbart hatt mange og lange diskusjoner om hvordan bystyrearbeidet skal løses under korona.

Såpass at ordfører Marianne Borgen tok det opp i starten av kveldens møte.

«Det har kommet innspill om både kortere og lengre møter», fortalte hun, etter en kort redegjørelse for hvorfor det skal være kortere, men flere møter enn vanlig framover, og at de fortsatt skal foregå på internett og ikke på rådhuset.

I det minste er det fortsatt spørretime. Så noe interessant kan fortsatt skje. Om vi har flaks.

– Vil byrådet legge inn midler til Visit Oslo i sitt reviderte budsjett, spurte Anne Haabeth Rygg fra Høyre.

Bakgrunnen er ... ja, du kan vel gjette det sjøl ... korona. Og de åpenbare problemene det fører med seg for Oslos næringsliv at ingen reiser hit lenger. Høyre mener Oslo er så kjedelig nå som det ikke er festivaler her i sommer, at Visit Oslo må få ekstrabevilgninger på kommunebudsjettet for å få folk til å reise hit.

Og for å være ærlig, hvis eventuelle turister får se opptak fra bystyremøtene vi må lide oss gjennom om dagen, så tror jeg hun har et poeng.

Victoria Evensen, derimot, byrådet for næring og denslags, påpeker at det ikke er vanlig å lekke fra et budsjett som først kommer i neste uke, allerede nå. Og så antyder hun at kanskje ikke Oslo skal ha så mye turister i år, når vi helst ikke vil ha flere folk på buss og trikk og sånt.

– Men vi ønsker i utgangspunktet norske turister inn til Oslo, la hun til for ordens skyld.

Maren Rismyhr i Rødt tok opp bruken av konsulenter i Oslo kommune, som Dagsavisen har skrivi et par saker om den siste uka.

– Hva er byrådets plan for å erstatte konsulenter med egne ansatte?

Einar Wilhelmsen, finansbyråd for MDG og mangeårig konsulent sjøl, var den som fikk svare på vegne av byrådet, og var langt i fra så konsulentskeptisk som Rødt kanskje hadde håpa på.

– Det er ikke sånn at byrådet er ute etter å kvitte oss med alle konsulenter. Snarere tvert imot, sa byråden.

Rismyhr fulgte opp med spørsmålet om kommunen ikke burde holde seg med uavhengig revisjon på egen hånd. I dag er det jo sånn at hver gang en eller annen politiker eller etat har gjort noe tvilsomt, så ringer de til PWC og kaster millioner på dem for å lage uavhengige revisjoner for store penger.

– Det er ingen grunn til at kommunen ikke skal sette opp en uavhengig revisjon sjøl, sa hun.

Bjørn Revil, fra FNB, fulgte opp enda en gang, og dro til med å plage byråd Wilhelmsen med antydninger om at de eksterne konsulentene som har hjulpet kommunen med trikkekjøp ikke kan ha vært særlig gode, da man måtte bygge om halve byens trikkeskinner etterpå.

Wilhelmsen svarte med å si at han ikke kunne svare, hvorpå byrådsleder Raymond Johansen brøt inn i videokonferansesamtalen fra oven og brummet til sin byråd Wilhelmsen at bystyrerepresentant Revil heldigvis var suveren til å spørre om alt han måtte lure på. Kjeft av sjefen for åpen scene, der altså. Det er sånt som nesten gjør møtet verdt å følge med på.

Men etter spørretimen var det altså ikke særlig mye som skulle skje. Så la oss for enkelhets skyld ta det systematisk:

14 formaliteter:

Herunder dagsorden, protokoll, årsmeldinger fra Kontrollutvalget, Pasientombudet, Personvernombudet, takseringsnemnda, eiendomsskatteklagenemnda, Mobbeombudet, Elevombudet, Bystyrets virksomheter, en utsettelse, en endring i møteplanen og en endring i Venstres bystyregruppe.

4 private forslag:

Ett fra Høyre om koronatiltak for næringslivet, (en milliard store og små forslag, særlig om mindre eiendomsskatt, men også for eksempel at bysyklene skal vaskes oftere). Nedstemt, sjølsagt. Ett fra FNB om erstatningsansvaret til den voldsutsatte læreren Clemens Saers (Bjørn Revil foreslo at kommunen skulle dekke hans saksomkostninger. Men det ble nedstemt). Ett fra Rødt om frysing av politikerlønningene (det fikk de så mye støtte for at de bestemte seg for å kreve nedsettelse av lønningene med 20 prosent i stedet, og da ble de endelig nedstemt). Og et fra Rødt og Frp sammen, om å stoppe trekk i sosialhjelp for rusavhengige (det ble nedstemt, i stedet vedtok flertalle å utrede litt)

3 byrådssaker:

To reguleringssaker, om henholdsvis barnehage i Odvar Solbergs vei på Romsås, og et om Trasoppterassen. Og en stor sak: Oslo kommunes høringsuttalelse om Nasjonal Transportplan. Det siste er jo viktig, på en måte. Men det dreier seg om hva Oslo kommune mener staten bør bruke penger på å bygge av vei og tog og bane og sånt. Og hvis det finnes noen der ute som ennå ikke har skjønt at flertallet i bystyret i Oslo er mot å bygge motorvei både i øst og vest, så er det ikke så mye mer å gjøre med det, tror jeg.

Og ett innbyggerforslag , om at Vestgrensa 2, du veit, det svære fine huset du ser på venstre side når du spaserer lykkelig mot Ullevål Stadion for å vinne cupfinalen for Vålerenga, skal bli kulturhus. Det fikk selvsagt ikke flertall. Det får jo aldri innbyggerforslag, nesten.

I det store og det hele var det neppe særlig mange som ærlig talt forlot kveldens bystyremøte med følelsen av at noe meningsfyllt hadde skjedd. Så da er det kanskje ålreit om disse møtene kommer litt sjeldnere igjen likevel?

For så sabla interessant er rett og slett ikke denne byen.

