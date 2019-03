– Dette er omsorgssvikt fra sykehusets side. Derfor har vi nå politianmeldt Ullevål sykehus for omsorgssvikt, sier stedatter Tone Ims Larsen til Dagsavisen.

Hun er også leder av Oslo Frp.

Hun har, med støtte fra Sissels ektemann, politianmeldt Ullevål universitetssykehus (OUS).

Fem døgn med brudd

Dagsavisen skrev rett før nyttår om Sissel Møller, som i romjula falt ned en trapp i hjemmet og ble kraftig forslått. I fem døgn lå hun på Ullevål før det ble oppdaget at hun hadde flere brudd i ryggen. Hun fikk også utført en unødvendig ultralydundersøkelse av nyrene. En undersøkelse som skulle vært gjort på en annen pasient.

Etter disse hendelsene beklaget OUS. Da vurderte familien å politianmelde sykehuset, men valgte å la det være. Men etter den siste hendelsen kunne de ikke lenger la det være.

– Vi ønsker en reaksjon fra sykehusets side. Vi ønsker at rutiner rundt hjemkjøring av eldre mennesker uten sykehjemsplass bør skje under trygge omstendigheter, sier Tone Ims Larsen på vegne av faren, Sissel Møllers ektemann.

Sissel Møller ble lagt inn på Ullevål sykehus 20. mars på grunn av pustebesvær og kramper.

– Min far bærer hovedansvaret og har i lang tid vært hennes pleier. Med Sissel på sykehuset i trygge omgivelser, kunne min far kjenne på egen helse. Han ble svært medtatt, syk og fikk feber og ble svimmel. Han sov sammenhengende i 14 timer, og våknet med en svært dårlig allmenntilstand. Den siste tida har han gått ned mange kilo, og jeg kjenner han nesten ikke igjen, sier Tone Ims Larsen om faren.

– Mildt sagt rystet

Sissel Møller ble utskrevet og sendt hjem på ettermiddagen fredag 22. mars. Ullevål sykehus ringte fredag formiddag og meddelte at Sissel Møller kunne hentes.

– Min far forklarte at han dessverre verken hadde bil eller mulighet å komme på grunn av sin helsetilstand. Han henviste Ullevål til bydel Østensjø og ba dem hjelpe til, sier Ims Larsen.

Likevel ble hun sendt hjem, uten at sykehuset hadde vært i kontakt med andre pårørende.

– Jeg kontaktet sykehuset etter at hun var kommet hjem, og var mildt sagt rystet. De mente Sissel Møller var utskrivningsklar og fulgte bare rutinene. Jeg mener dette er grov omsorgssvikt. Sykehuset var klar over Sissel Møllers helsetilstand: sterk dement og pleietrengende. Sykehuset ante ikke om noen tok imot Sissel hjemme. Da hun kom hjem i drosje, var det tre varmegrader og blåst. Og det tok tid før faren min skjønte at det var noen på døra. Fra en drosjesjåfør fikk min far overlevert to konvolutter med medisiner og en epikrise. Hva mener sykehuset med dette, spør hun.

Beklaget

– Skal min far bli sykepleier, og være den ansvarlige her? Dette var medisiner som skulle prøves ut. I mine øyne ville det være naturlig å ha Sissel Møller på observasjon for å se hvordan helsetilstanden ble med nye medisiner. Vi vet heller ikke hvor lenge hun måtte vente fra hun ble utskrevet til hun fikk drosjen, sier Ims Larsen.

– Dagen etter ringte en vennlig sykepleier og beklaget hendelsen. Hun brydde seg, og var oppriktig lei seg, legger hun til.

Etter at hun delte historien på sin Facebook-side, har saken blitt delt over 3.100 ganger.

Tone Ims Larsen er opptatt av verdighet for de eldre og pleietrengende, og mener at her har systemet feilet flere ganger.

– Hvilken verdighet ligger det i å bli sendt hjem fra sykehuset, i en vrengt pysjamas, en litt skitten morgenkåpe, tøfler og med full bleie? spør hun retorisk.

Verdighet og respekt

– Sissel lever i nuet, og det siste hun spurte etter da hun ble hentet av drosjen er «hvor er leppestiften min?» Uansett hvor ille det var, ville hun se fin ut. Hvor er omsorgen? spør hun.

– I dette tilfellet gikk det heldigvis bra, men konsekvensene kunne blitt alvorlige. I det hele er det også snakk om verdighet. Sissel ble sendt ut i kulden i en drosje med full bleie. Selv om man er dement er det noe som heter verdighet og respekt, sier stedatteren.

Politikernes mål og ønske er at vi skal kunne bo hjemme så lenge som mulig når vi blir eldre.

– Skal folk kunne bo hjemme lengst mulig, må vi ha systemer som tar vare på dem som ikke greier det. Vi blir stadig eldre, og det må forventes flere innleggelser av syke mennesker. Jeg legger ikke skyld på noen, men jeg forventer at i et omsorgsyrke, så skal det vises omsorg. Med politianmeldelsen forventer jeg at rutinene på sykehus i bydelene og Oslo kommune gjennomgås, sier hun.

Ullevål sykehus beklager

Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus beklager at det oppstod uheldige hendelser ved utskriving av denne aktuelle pasienten.

– Pårørende var informert om utskrivelse, og det ble i dette tilfellet også inngått en avtale med hjemmesykepleien om at pleier skulle møte pasienten ved ankomst til hjemmet, skriver avdelingsleder Hanne Harbo i en e-post til Dagsavisen.

– Vi vil gjennomgå våre rutiner på nytt og bruke denne saken som et utgangspunkt for å bedre kommunikasjonen mellom vår avdeling og bydelene. Vi har beklaget hendelsen overfor familien, og vi vil behandle klage eller anmeldelse som mottas etter vanlige retningslinjer. I tillegg vil vi invitere familien til ytterligere samtale om saken, dersom de ønsker det. Vårt mål er å yte den beste helsehjelp til alle våre pasienter, sier Harbo.