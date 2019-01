Endelig får Sissel (73) hjelp

Mandag hadde stedatteren Tone Elisabeth Ims Larssen og Arnulf Larssen et møte hjemme hos Arnulf Larssen med representanter for Bydel Østensjø. De er henholdsvis stedatter og ektemann til Sissel Møller (73).

Møte med bydelen

– Det var et positivt møte, hvor de beklaget at vi har hatt en vond opplevelse av møtet med helsevesenet. Men bydelen skal få skryt. De ønsker å bedre forholdet, men igjen henger mange baller i luften, sier Tone Ims Larssen til Dagsavisen.

– Det som er hovedgreia nå er at hun vil få nødvendig rehabilitering hjemme, og få de hjelpemidlene hun trenger i tillegg til personlig rehabilitering og opptrening, sier hun.

Hun er imidlertid kritisk til at oppslag i media virker å være metoden for å få den hjelpen hun har krav på.

– I fagre brosjyrer beskriver bydelen hvor fantastisk eldreomsorgen er. Men beklager. Tilliten er lik null. Oppholdet på helsehuset har vært alt annet enn godt, sier Ims Larssen.

Men dette handler ikke bare om Sissel Møller.

– Hun har en 82 år gammel ektemann, som står ved hennes side. Hva med hans videre liv? De har altid vært aktive, og liker å være ute. Hva blir det til nå, spør Tone Ims Larssen.

Sissel Møller falt og knuste skuldra lille nyttårsaften. Etter flere smertefulle døgn på Ullevål sykehus, ble det oppdaget at hun også hadde flere brudd i ryggen.

Feil

I stedet for plass på helsehus for rehabilitering, ble hun liggende på Ullevål sykehus.

Da hun først fikk plass på Ryen Helsehus, viste det seg at det ikke var søkt om rehabilitering, da bydelen trodde hun skulle læres opp til å klare seg hjemme.

– Dette har da også Bydel Østensjø innrømmet var en feil fra deres side, sier stedatter Tone Ims Larssen.

– De siste ukene har hun bare ligget der til oppbevaring, sier hun videre.

Familien er fortvilet over den behandlingen hun har fått.

– Hun har fått tilsyn av lege kun to ganger siden 16. januar.

Omgangssyke

På grunn av omgangssyke måtte helsehuset stenges en periode, og hun ble låst inne på rommet. Mat fikk hun på papptallerkener og med engangsbestikk på grunn av smittefaren, sier hun.

Smittefare på helsehuset.

– Måltider som skal være et pusterom, handlet bare om mating, sier hun stille.

Hun mener oppfølgingen hun nå får er for dårlig.

– Det er 40 pasienter, alle hardt pleietrengende, som skal mates, stelles og legges for kvelden før nattevaktene kommer. På natten er de to. Må hun på toalettet tar det opp til en halv time før hun får hjelp, noe som har ført til at hun nå må bruke bleie, sier stedatteren.

Hun er å spent på hva som skjer videre. Om hun får plass på dagsenter.

Må snakke sammen

Det er Sissel Møllers fastlege som for eksempel må søke rehabiliteringsplass for Sissel på Godthaab eller lignende. Her sier bydelen de ikke har påvirkningsmulighet. Skal eldreomsorg med fokus på hjemmeboende eldre være fornuftig og ikke minst bra, ja da må etatene snakke sammen, sier Ims Larssen.

Hun er også kritisk til pasienttransporten.

– Om ikke pasienttransporten kommer til avtalt tid, kan det i verste fall få fatale konsekvenser. Pasienter sitter daglig og venter og da snakker vi ikke om 30 min, men opptil flere timer. Gamle mennesker kler på seg i god tid og står ofte klare 1 time for tidlig. Er det en syk pasient blir man i alle fall ikke friskere av dette. Bydelen bestiller, men kontrollerer ikke.

– Igjen. Eldreomsorgen skal skinne.... da må kommunikasjon flyte mellom etater og utfører i alle ledd, avslutter Tone Ims Larssen.



