Dette lokalet har hatt mange navn, men de fleste av dem er mer eller mindre glemt i dag, inkludert ambisiøse Publiko som for et års tid siden satte en lapp på døra om at de var midlertidig stengt. Alle vet hva det betyr, men noens død er andres brød, eller pizzabunn om du vil. Når det er et håp om at nykommeren Ludo skal få alle brikkene i mål, er det fordi stedet er startet som en avlegger av en veteran i strøket, «fine dining»-restauranten og vinbaren Cru i parallellgata som kan smile av å være anbefalt av Michelin. De kjenner sitt publikum, og skjønner vel at om det er noe som skal kunne konkurrere mot nærliggende tapas- og burgersteder, så er det en bydelskro-lignende kvalitetsrestaurant med lav terskel og pizzaer som tar mål av seg å bli blant byens beste. Inndelt i to kategorier, Ludos klassiske pizzameny for de konvensjonelle, og Ludos moderne for de nysgjerrige og viderekomne. Og siden Cru er eier har de selvfølgelig mye nydelig vin, og vår servitørs anbefaling av en Feudi di San Gregorio er førsteklasses.

Selve utseendet på stedet er ikke endret stort siden sist. Det mursteinsrustikke og litt kronglete inndelte lokalet byr på både intime små alkover og tette bordrikker som gjør at selv en halvfull restaurant inngir en følelse av summende tilfredshet og tiltakende feststemning. Den største forskjellen er den store pizzaovnen som ruver der hvor baren har stått hos tidligere eiere. På nettsiden reklamerer de med «Late Night Dining», men akkurat det bør tas med forbehold siden Ludo fortsatt ligger i et boligstrøk med åpningstider deretter. Så selv om de er oppe til midnatt og en time lenger i helgen, er det ikke stedet for nattmat når andre stenger. Snarere er det et sted for en helaften, et innbydende sosialt sted hvor det er vanskelig å reise seg når man først har satt seg ned.

Trivselen har selvsagt også med maten å gjøre. Oslo bugner av pizzarestauranter for tida, mange av dem som resultat av kjedeutvidelser. Som moderrestauranten Cru er det imidlertid ingenting ved Ludo som minner om «kjede». Dette er førsteklasses pizza på italiensk vis, knasende tynne bunner (kan fås glutenfrie) og overraskende kombinasjoner skapt med førsteklasses råvarer. Og det beste rådet først som sist er å begynne med å dele stedets en stor eller liten porsjon (159/259 kroner) utvalgte oster og skinker, som virkelig tar deg med til det beste italienske produsenter har å by på. Nydelige oster, både harde og myke, og skinker og andre kjøttvarer som gir ord som smakfullt og mørt helt nye klanger. Bare brødet og aiolien som følger med er selv verdt turen. Men spar for all del magemål til pizzaen.

Ludos egen spesialitet er pizza med røkt kveite og bechemel, en variant for den modige som slett ikke vil bli skuffet over resultatet. Akkurat som «Max», som serveres med løyrom, rømme og løk, viser den at uvante kombinasjoner kan skjule virkelig gode smaker. Mens de klassiske pizzaene er gjenkjennelige, bærer de moderne personnavn. Byløvene hilser blidt på «Antonio» som svinger elegant og velduftende innom med fersk trøffel, trøffelkrem og parmesan, men kan heller ikke la «Marta» sitte alene. Hennes sammensetning av carpaccio og steinsopp med estragonmajones har en renhet og en balanse i smakene over den nydelige bunnen som gjør henne til en vinner denne kvelden. En utfordrer til det meste er muskelbunten «Leonardo», som i oppfinnsomhet er en da Vinci verdig. For når smakte du en «pizza carbonara» sist? Den kjente traveren av en pastarett er blitt «pimpet» opp til en pizza som virkelig dufter av tyngde. Hovedingrediensen er rikelig med pancetta (det ikkerøkte italienske svaret på bacon) i det som i pastasammenheng ville vært en saus av parmesan og egg. Klassisk italiensk husmannskost, men denne gangen over en pizza og med eggeplommen på toppen. Her er smaker og sting så det holder, og det er vel unødvendig å si at dette ville være den perfekte dagen derpå-rett for umamielskere. Det er også litt unødvendig å si at den er mektig.

Ludo er sammensatt, men som spillet også enkel i all sin finesse. Desserten er egentlig bare is med bær eller den luksuriøst søte kaffevarianten Affogato al caffé, men etter pizzaene er det vel ingen som orker noe tyngre avslutning enn førsteklasses italiensk gelato. Men tung dessert er også det eneste kastet du vil stå over på Ludo.

