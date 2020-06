5

St. Lars

Thereses ate 45

Tlf.: 97061021

Mat: 5

Meny: 5

Miljø: 6

Service: 5

Pris: 5

Et sikkert sommertegn er alle de plutselige selvoppnevnte grillkongene som fyrer med skråsikkerhet og retten til å svi flesk. Noen av dem hadde så absolutt hatt godt av en tur til St. Lars, både for å bli jekket ned et par hakk og for å se hvordan kjøtt virkelig kan tilberedes.

Nå forteller den populære restauranten på Bislett i Oslo at den skal holde kullet varmt i hele juli, og uansett om du er lei parklunkne grillpølser eller ikke, er dette stedet å besøke for et realt sommerlig kjøttmåltid, enten man velger stedets lokale burgervariant eller satser på en 300 grams real kjøttbit til et par hundre kroner mer. Uteservering har de også, om man liker å kikke på bytrikken.

St. Lars er etter et lite tiår i drift blitt det man kan kalle en tidløs klassiker, i et lokale som leder tankene til en mellomting fransk bistro og amerikansk texmex. Men det er ingen tretthetstegn å spore av den grunn. Snarere tvert imot. Stemningen i lokalet er høy denne kvelden, det samme er kompetansen på kjøkkenet og blant personalet som matcher stedets uhøytidelige tone.

Vår mann denne kvelden lurer på hvorvidt vi har vært hos dem før, men drar uansett hele leksa med stedets filosofi og hvilke valgmuligheter vi har som gjester. Utover måltidet skal det vise seg at han også er sjenerøst til stede med vannflaske og påfyll av vin. Flasker får vi ikke ha på bordet av smittevernshensyn, men håndsprit finnes både ved døren og på bordene, i tillegg til varme kluter mellom forretten og hovedretten.

Det restauranten selv kaller grillkokkenes skytshelgen, Laurentius av Roma, stekes fortsatt langsomt over ilden slik myten vil ha det til, her på Tor Arne Moens sentralt plasserte maleri i lokalet. Så får det heller være at det er ølbryggerne og bibliotekarene som Lavrans eller St. Lars egentlig tilhører.

Ølbryggerne har uansett denne restauranten et godt forhold til, og skriften på veggen forkynner dagens meny. Her er flere gamle kjenninger. Grilla Entrecôte er selvfølgelig på plass, det er også grilla Côte de Beouf som man må være to for å bestille, og signaturretten lammebog, grilla i 36 timer. En fiskerett har forvillet seg inn, denne dagen en kveite, mens forrettene domineres av sjømat.

Bestillingen kan gjøres à la carte eller fra sammensatte menyer, for eksempel en fireretter til 735 kroner.

Lam fra St. Lars.

Selv på varme dager som nå i juni er lokalet svalt temperert, men i glohaugen i den spesiallagde grillen er det varmt nok. Her havner de sprell levende sjøkrepsene (som Byløven velger som forrett, faste og saftige i kjøttet og badet i sitronsmør.

Den kontante grillsmaken gjør både krepsen og ganen en stor tjeneste, mens bordfølgets blåskjell er en smaksbombe av røkt og salt med chipotle og chorizo som er som en flammetunge i seg selv, men likevel så avbalansert at blåskjellsmaken er framtredende. To svært gode retter før kjøttet kommer på bordet.

St. Lars har også uteservering.

Entrecôten (365 kroner for 220 gram) med grilla hjertesalat er en nydelig sommerrett, perfekt og smått brutalt behandlet over flammene begge deler og med hvitløksfrites ved siden av. Bearnésen står i stil med stedets franske touch. På bordet kommer også den 36-timers lammebogen, en signaturrett som er så mør at kjøttet sklir av beinet, likevel fast og motstandsdyktig.

Den er saftig og smaksrik, ikke minst etter at den som St. Lars selv er blitt fyrt opp som et tørt juletre før den serveres på bordet rett på fjøla.

Rosmarinkvisten brenner fortsatt og den fristende urtelukten brer seg gjennom lokalet når man setter kniven i kjøttet. Potetpuré og stekte rotgrønnsaker er nydelig følge i tillegg til et nebb lammeglacé, en sky som løfter smakene ytterligere.

At denne retten for lengst har blitt en St. Lars-klassiker mange adopterer, er bare naturlig. Magnumflasker vin har åpen kork, og det skjenkes godt tilpasset det man til enhver tid har på tallerkenen. Fransk Bordeaux til lammet, en Château de Crain som har letthet nok men likevel stor smak som matcher sausen og rotgrønnsakene, og en fyldig italiensk Nebbiolo til Entrecôten. Stetdet har for øvrig et lengre vinkart for den som vil være sin egen vinkelner.

Det er ikke fritt for at magemålet utfordres etter et slikt måltid, men desserten er likevel innen rekkevidde. Blant sjokolademarquis og ostetallerken faller valget på Sitronkrem med kandisert sitrus, hornstråle og crubles av krydderkake.

Søtt og syrlig godt og på alle vis en perfekt oppfriskende og balanserende slutt på et måltid som viser at St. Lars’ kompromissløse holdning til sin egen oppskrift på hva en bra kjøttrestaurant skal være ikke er strengere enn at detaljene og de overraskende smakene er egnet til å spre litt magi, enten det er til hverdag eller fest.