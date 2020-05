4

Pollett Bislett

Pilestredet 60 Bislett Bad

For kontaktinfo, se Polletts Facebook-side

Mat: 4

Miljø: 5

Meny: 4

Service: 4

Prisnivå: 5

– Her kunne man nærmest opprette drive in-pizza, mener Byløven og skotter bort på all aktiviteten i rundkjøringen på Bislett.

Det kan gå rundt for noen hver på Pollett, sesongens nyvinning på Bislett bad. Ikke i bassenget da, men i kjelleren og på plassen foran det staselige inngangspartiet på bygningen som da den ble oppført i 1920 huset et hypermoderne badeanlegg. I dag er den fredet, og under det som nå er basseng og treningssenter ligger et lavt kjellerlokale som av en eller annen grunn alltid har tiltrukket seg restaurantdrivere med hjerte for pizza. Pollett er noe annet, eller mer om du vil.

Les også: Tror plastboble kan løse koronafloke for spisesteder

Hans Jarn og Kjell Gunnar Høen har satset på enda mer lek og spill ti år etter at de åpnet baren Tilt. Nå er det enda flere flipperspill som kan tiltes på, alle mulige shuffleboard og annet, og ikke minst en 45 meter lang bilbane. Slik føyer Pollett seg inn i en etter hvert lang rekke utesteder i Oslo som satser på øldrikkere med et lekent konkurranseinstinkt. Det vil si, akkurat nå er det stille både langs bilbanen og i flipperhjørnene. Men hvem trenger bilbane når man kan sitte midt i en rundkjøring?

En koronastengt Pollett-kjeller er åpen og vel så det på overflaten, ute i dagslyset. Her har de pustet liv i nok en plass som sett mange rare utepilskonsepter renne ut i sanden. Men Polletts variant har vi tro på, et hyggelig, summende og ungt lavterskeltilbud med øl og gode viner, og et samarbeid med pizza- og sykkelbaren Peloton i Torggata som har satt opp en vogn hvor de tryller fram et engere utvalg steinovnspizza. Det er enkelt, fristende og ikke minst solfylt til langt utpå kvelden, og trikken går så ofte forbi at man like gjerne kan slukke tørsten de sekundene man ikke hører seg selv snakke.

Fire oster på et rundt fat i rundkjøringen.

Peloton har blant annet markedsført seg selv som stedet med «byens beste gourmetpizza». Det kan godt hende de har sine ord i behold, i hvert fall har ikke byløvene hatt noe å klage på de gangene de har besøkt stedet som er utgangspunktet for Polletts mattilbud. Menyen på Pollett er mindre omfangsrik, eller rettere sagt mer tilpasset en «food truck» med de mest klassiske pizzaene på menyens hoveddel. Margehrita, Parma og Quattro Formaggi på fantastisk gode pizzabunner. Men knapt noen av de mer oppfinnsomme (i hvert fall i navnet) pizzaene fra Peloton har tatt veien vestover til rundkjøringen.

Les også: Her er Oslos 30 beste restauranter (DA+)

En som har det er Sylta Sicilianer, som kommer i hele tre varianter. Den er ikke som byløvene tidligere har påpekt et resultatet av et mafiaoppgjør, men av hjemmesyltet chili som tilbehør sammen med Salami Picante. Den er pikant, men salamien dreper ikke de nyanserte smakene av den dampede spinater og mozzarellaen. Pollett er dessuten som Peloton hensynsfulle når det gjelder vissheten om at folk er forskjellige. Sylta Sicilianer kommer derfor både i vegetarvariant (med kokosnøtt-chips) og i veganvariant (kokosnøtt-chips og vegansk soyamozzarella). På menyen står også vegetartilbudet Melanzane, den eneste retten ved siden av lasagne som ikke er pizza. Og man kan bestille hvilken som helst pizza med glutenfri bunn.

Sylta Sicilianer er byløvenes favoritt.

Byløvene har ingen problemer med å anbefale Sicilianeren, og forsøker også to andre varianter. Først Salaimar, som litt upppfinnsomt den korte menyen tatt i betraktning også består av Salami Picante, og av gorgonzola, mozzarella og ristede valnøtter. Men de smaksrike råvarene til tross, den har ikke den rike konsistensen av smaker som man skulle tro. Heller ikke de fire ostene – månedens utvalgte som det heter i menyen – på Quattro løfter seg til de høydene man skulle forvente, uten at det er noe feil ved dem. Kanskje er det bare en middels dag i pizzavogna, eller kanskje den generelt har sine naturlige begrensninger?

Men Pollett har andre fortrinn. Friske sommerdrinker (Aperol Spritz, Strawberry Daiquiri og Margarita Slush) og et fint lite vinutvalg med fokus på naturvin, blant annet Meinklangs gode røde som ikke står på menykartet. En Petit Chablis Louis Moreau til 109 kroner på glass (549,- for flasken) er helt ok sommerpris, det er også en halvliter(!) til 89 kroner og Bulmers sider på tapp til 105 kroner. Mye tyder på at Bislett blir byens mest populære rundkjøring denne sommeren, og blir det for hett åpner sikkert kjelleren for oss spilleglade også når smittefaren er over.