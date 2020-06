5

FYR Park

Underhaugsveien 28

Telefon: 459 16 392

Mat: 5

Meny: 4

Miljø: 6

Service: 5

Prisnivå: 5

Folk lengtet etter sommer og sosial kontakt i to drøye måneder. Da nordmenn flest omsider våknet fra den ufrivillige dvalen nylig, var det klart at regelmessige utflukter til Plantasjen og Ikea ikke har vært nok for å tilfredsstille våre iboende sosialiseringsbehov. Og godt er det.

Når gradestokken viser nær 30 grader i hovedstaden, er etterspørselen for restaurantene med de beste uteserveringene klart større enn tilbudet. Det merkes også på FYR, der man har valgt å kreve reservasjon for å få bord ute. Inne har man til sammenligning stengt i mangel på reservasjoner.

Faktisk har det vært så travelt her de siste dagene, at vi ikke får lov til å bestille noen av de satte menyene, som i en normalsituasjon er noe av det som virkelig gir valuta for pengene på FYR. Men her har man rett og slett gått tom for flere råvarer, blant annet den ettertraktede Ibérico-skinken. Vi får også forklart at det skyldes kapasiteten på kjøkkenet. Det er fair. Dessuten bør à la carte-menyen by på nok til å glede de fleste ganer.

Tre østers med citronette og eplegranité. Foto: Byløvene

Vi starter moroa med den ginbaserte drinken Abra Kadabra. En magisk, liten sak som setter stemningen i sola. Deretter får vi den første av fire retter servert. Tre østers med citronette og eplegranité. På den ene siden føles eplegraniteen som den perfekt garnityr i varmen. Samtidig tar den bort en betydelig del av den friske smaken av sjø som vanligvis kjennetegner østers. Vi lander på at graniteen var et godt valg.

Videre følger en salat «ceviche-style», med blant annet kveite, rødbeter, koriander og nøtter. Sammen med den anbefalte vinen, en J. Moreau Saint-Bris fra Burgund, er dette bra. Veldig bra. Nydelig kveite, fin syrlighet. Rett og slett en nær perfekt sommersalat til den svært spiselige summen 185 kroner.

Salat «ceviche-style». Foto: Byløvene

Vi kikker oss rundt i parken. Mens noen har hatt skygge hele oppholdet, sitter vi og steker i sola. Er man på jakt etter sol en tidlig kveld på FYR, er bordområde nummer syv stedet å reservere, får vi vite fra en av de mange svært serviceorienterte servitørene.

All den tid vi aldri fikk anledning til å bestille den satte menyen, er det blant hovedrettene vi savner et noe mer treffsikkert utvalg å plukke fra. En såkalt hjemmelaget tortilla fremstår som det mest aktuelle alternativet i varmen. Syltet rødløk, chili, korinander og lime gjør den akurrat passe spicy, med en ertehummus som virkelig setter spor.

Hjemmelaget tortilla. Foto: Byløvene

Avslutningsvis kjører vi på med desserten man har valgt å kalle blomsterpotte. Og ja, selvsagt får du servert desserten i en blomsterpotte. En frisk miks med blant annet jordbær i bunnen, tildekket av sjokolade som jord, toppet med sitronmelisse som plante. Etter et par timer i solsteken, er dette akkurat hva vi trenger.

Vi tenker også at man slettes ikke skal undervurdere dessertens betydning for opplevelsen av hele måltidet. Her treffer FYR blink, og vi synes det er kult av man er leken og serverer noe som ser ut som noe det ikke er. Vellykkede varianter av dette ser man oftest på de beste restauranter.

Blomsterpotte. Foto: Byløvene

Sebastian Myhre, mannen bak både FYR Bistronomi & Bar og relativt ferske Stallen, har skapt et kulinarisk knutepunkt i et av byens travleste områder. Vi har tidligere lovpriset Stallen som en av Oslos absolutt beste restauranter. Spiser man inne på bistrodelen av FYR, skal man lete lenge etter et bedre alternativ til samme pris.

Og så var det parken, da. Vi synes det er smått utrolig at man kan sitte drøyt ti meter unna Hegdehaugsveien og nyte nydelig sommermat som om man sitter i en skjermet og privat hage. Dette har rett og slett blitt en skikkelig god nabolagsrestaurant.