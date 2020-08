– Vi krever at fortauene skal være fremkommelige, at man skal kunne komme fram på fortauene uten å snuble i sykler og at det skal gjøres raskt. Vi har hatt problemer med dette siden 12. april i fjor, sier Blindeforbundets leder, Terje André Olsen, til NRK.

Les også: Blinde Lars (55) må gå ut i bilveien fordi elsparkesykler ligger slengt på fortauet (Dagsavisen+)

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal torsdag og fredag i møter med flere kommuner og elsparkesykkelaktører for å finne ut hva som kan gjøres. Tirsdag sa han til NRK at Samferdselsdepartementet nå jobber for å få på plass strengere regulering til sesongen neste år.

Les også: Kommunen snur: Vil ikke gi sparkesykkel-leverandørene gebyr umiddelbart

Det er ikke godt nok, mener Terje André Olsen. Han mener at det umiddelbart bør innføres regulering av utleie av elsparkesykler. Blindeforbundet har vært i dialog med Samferdselsdepartementet om saken siden i fjor, og frykter nå at saken blir liggende nok en gang.

Dagsavisen mener: Elsparkesyklene er blitt en sikkerhetstrussel

– Jeg er redd for at det ikke skjer noe, fordi (daværende, journ.anm.) samferdselsminister Dale sa det samme som Hareide i september i fjor. Da hadde han hatt møte med dem som leier ut elsparkesykler, og sa at regjeringen skulle gripe inn hvis ikke aktørene ordnet opp selv. Det har jo ikke skjedd, sier han.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.