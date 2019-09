– Venstre er åpne for samtaler med MDG. Vi mener det er grunnlag for tettere samarbeid mellom våre partier. Jeg tror at et grønt og liberalt parti som Venstre kan samarbeide godt med et grønt parti som MDG, sier Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke til Dagsavisen.

Fredag skrev Dagsavisen at MDG og Venstre har opprettet kontakt om et mulig samarbeid. Venstre hadde i DN åpnet for å være byrådets samarbeidsparti i stedet for Rødt, noe MDG er nysgjerrige på.

Den første kontakten mellom de to partiene etter kommunevalget, skjedde ifølge Bjercke forrige uke.

– Jeg har snakket fire min på telefon med leder av Oslo MDG, Einar Wilhelmsen. Det skjedde torsdag forrige uke. Da avtalte vi å snakkes nærmere denne uken, sier han.

Det er Oslo MDG-leder Einar Wilhelmsen som hittil har ført samtaler med Oslo Venstre, ifølge Hallstein Bjercke. Foto: NTB Scanpix

Han og lederen i Oslo MDG skal sette seg ned sammen alene denne uken, men vil ikke røpe når og hvor. Ifølge Dagbladet blir møtet mellom Venstre og MDG i løpet av uka, i god tid før helga.

– Har du snakket med noen andre partier enn MDG?

– Vi har snakket uformelt med Sp, KrF og Høyre etter valget. Med Sp har vi for eksempel snakket om sykehus-saken. Vi snakker med de vi ønsker et tettere samarbeid med, og vi ønsker at MDG og Venstre samarbeider tettere i Oslopolitikken, sier Bjercke.

På spørsmål om Venstre vil være støtteparti for byrådet sier Bjercke at det er for tidlig å spekulere i noe.

– Grønnere byutviklingspolitikk

Bjercke forteller til Dagsavisen at Venstre går inn i samtalene med MDG med følgende fem posisjoner:

* Mer ressurser og mer frihet i skolen, og å frede det frie skolevalget.

* Sette ned kollektivprisen.

* Grønnere byutviklingspolitikk hvor grøntområder og småhusbebyggelser ivaretas.

* Rom for private i kommunale tjenestetilbud.

* Reduksjon av eiendomsskatten.

– Pragmatiske løsninger i sentrum av politikken, kombinert med høye ambisjoner på klima og miljø, er den beste oppskriften på et bedre Oslo for framtida, sier Bjercke.

Rødt kan bli vraket

Dersom Venstre skifter side i Oslo-politikken, vil Raymond Johansens rødgrønne byråd ikke lenger være avhengig av Rødt for å ha flertall. Rødt og Venstre har begge fire representanter i bystyret i Oslo, skriver NTB.

Siden 2015 har Ap, SV og MDG styrt Oslo, med Rødt som støtteparti.

LO advarer

LO i Oslo advarer MDG mot å lefte for mye med Venstre. Fagbevegelsen og Venstre har lenge hatt et anstrengt forhold.

– MDG har gjort et kjempevalg. Nå har de blitt veldig høye og mørke og har nok tatt litt mye Møllers tran, sier leder i Oslo LO, Ingunn Gjerstad, til Dagsavisen.

Ingunn Gjerstad i LO i Oslo advarer MDG mot å samarbeide med Venstre. Her er hun med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Rødts Eivor Evenrud på 1. mai. Foto: NTB Scanpix

– Jeg kommer til å snakke med MDG og høre hva de tenker. Det har jeg ikke rukket ennå. Men dere bør spørre MDG om Venstre er på lag med den arbeidslivspolitikken dette byrådet har ført. For oss er det en viktig grunn til at vi ikke har invitert Venstre til et samarbeid. Venstre gjør stort sett motsatt av det vi mener er riktig, sier Gjerstad.