Anarki i bystyresalen?

Ordfører. Murringa starta allerede før dagens bystyremøte begynte. Klokka rakk å slå tre. Og jaggu rakk den å slå ett minutt over tre også, før den nye ordfører Anne Lindboe slo klubba i bordet og åpnet periodens første ordentlige bystyremøte.

Etter valget har halve bystyresalen blitt bytta ut. Hele ordførerbordet er nytt, og alle byrådene er nye. Dermed er det mye voksenopplæring som trengs, i de finere nyanser av bystyrekotyme.

– Velkommen. Julianne og jeg, vi har øvd, åpnet ordfører Lindboe, og nikket pent til sin varaordfører Julianne Ofstad.

Hun jugde ikke. Lindboe hadde åpenbart øvd på oppropet.

For en gangs skyld var det knytta en viss interesse til opplesningen av de tilstedeværende i Oslo bystyre. Ikke bare fordi det var mange nye navn etter høstens valg, men også fordi det var et par stykker folk var spente på om ville dukke opp. Raymond Johansen, etter hans lille etterlønnsskandale denne uka, var det nok en del som så etter. Men en del selfie-entusiaster kikka nok også litt ekstra nøye etter bystyrerepresentant og Makta-stjerne Gro Harlem Brundtland. Men ingen av de to kom.

Til gjengjeld hadde Lindboe øvd inn korrekt uttale på alle navnene i salen. Det er mye pent å si om eks-ordfører Marianne Borgen, men å påstå at hun var særlig god på uttale av navn med opprinnelse fra andre breddegrader, det ville være jug. Lindboe, derimot, leste gjennom hele lista over 59 representanter prikkfritt og uten nøling.

Det tidligere barneombudet takla første vanskelige ordføreroppgave på strak arm. Så gikk det kanskje litt nedover derfra

Første spørsmål i dagens spørretime kom fra Arbeiderpartiets nye gruppeleder Marthe Scharning Lund. Hun gikk løs på etterdønningene av valgkampen: Spørsmålet om privatisering av sykehjem. Og mer konkret, hva som vil skje med ansattes lønn, om et hjem blir privat.

– Vi kommer til å sørge for at ingen går ned i lønn eller får dårligere pensjonsvilkår, sa nemlig nåværende byrådsleder Eirik Lae Solberg til NRK under valgkampen.

Etter valget kom den nye helsebyråden Saliba Korkunc på banen.

– Jeg kommer til å gjøre at jeg kan for at de ansatte skal ha gode lønns og arbeidsvilkår, og vi skal stille strenge krav til det. Nøyaktig hvordan er et juridisk spørsmål, sa han til VG. For de som kan lese nøye: Han bekreftet ikke Lae Solbergs løfte om at ingen skal ned i lønn.

Scharning Lund ville prøve å få byrådsleder Eirik Lae Solberg til å innrømme at dette litt luftige løftet han ga før valget ikke kunne holdes.

Som byrådsleder gidder man riktignok ikke å svare i utrengsmål. Så Lae Solberg lot helsebyråd Korkunc svare for seg.

– Her har representanten antagelig misforstått hva jeg sa i VG, svarte han, før han selvfølgelig kunne forklare at han var fullstendig enig med sin byrådsleder.

Han snakker godt for seg, Korkunc, såpass godt at det var vanskelig å oppfatte akkurat hvordan han tok feil, sjøl om spagaten mellom å garantere at ingen får dårligere lønn ved privatisering, til å ikke lenger garantere det, er vanskelig å forstå at ikke er der.

– Det er ganske tydelig at byrådet prøver å vri seg unna. Men det etterlatte inntrykket var klart, sa Arbeiderpartiets Henrik Dahl Jacobsen.

– Jeg har ikke prøvd å vri meg unna noe som helst. Jeg står fullt og helt bak det byrådslederen sa, svarte Korkunc.

Normbruddene var det opposisjonen som sto for. Farukh Qureshi brukte begrepet «dere» flere ganger om byrådet. I stedet for å bruke det korrekte «byrådet». Huff!

– Ordfører, det er ikke tvil om at byrådet kommer til dekket bord når det kommer til miljø og klima.

Med denne litt absurde påstanden, i en by hvor det pumpes ut enorme mengder klimagasser, i et land hvor det stadig settes nye temperaturrekorder, starta tidligere varaordfører Abdullah Alsabeegh en lengre debatt om veiprosjekter. Både Røatunnelen, Manglerudtunnelen og E18 vestover, dessuten Volvatsvingen, Ensjøsvingen og lokk over E6 skulle på banen. De er jo ivrige på å bygge ting, byrådet. I hvert fall var de det i valgkampen. Alsabeegh huska til og med å bruke riktig form, og starta innlegget sitt med «ordfører».

Opposisjonen ville gjerne ha løfter på bordet. Kunne byrådet egentlig garantere at alle de prosjektene blir noe av?

– Nei, svarte samferdselsbyråd Marit Vea.

Men hun venta ikke til hun hadde fått ordet. Regelbrudd nummer to i kveld. Minst!

Det er mange strenge regler i bystyresalen. Man tråkker ikke bare inn her og prater akkurat som vanlig, liksom. Man skal for eksempel åpenbart ikke snakke før man har fått ordet av ordføreren. Man skal på ingen måte snakke direkte til den man snakker til, man skal alltid snakke til ordføreren.

Det er rare greier. Men det er altså sånn at hvis to politikere står overfor hverandre, så skal de ikke si «Hva mener du?» I stedet skal man spørre via ordføreren, altså «Ordfører, hva mener egentlig representanten?»

Dessuten skal man ikke stille spørsmål om saker som er til behandling behandles i bystyret. Det betyr at man nå i november ikke skal snakke om budsjettet i spørretimen. For budsjettet skal behandles i desember.

Jepp, det er mye rare regler. Og foreløpig sitter dem ikke helt, verken for vanlige representanter, eller ordførerbordet som strengt tatt skal klubbe ned denslags uhyrligheter.

Farukh Qureshi, fra Arbeiderpartiet, ville også lekse opp med byrådet. Konkret ville han snakke om kriminaliteten i byen. Og hvordan Eirik Lae Solberg under valgkampen var ivrig på å kreve umiddelbare tiltak i valgkampen, men nå som han har makt ikke er like på'n.

Og her gadd faktisk ikke byrådslederen å sende fagbyråden på podiet. I stedet tok han selv mikrofonen, og snakket om hvordan skolesatsing teller som forebygging, og at ellers må staten løse problemene.

I oppfølginga begynte Abdullah Alsabeehg å snakke om byrådets budsjettkutt i bydelene.

Og dermed var det siste av alle kotymebruddene gjennomført. Han snakket om budsjettet, altså en sak som ligger til behandling. Og det er jo, som nevnt, heller ikke helt greit. Men hvem i huleste husker alle disse reglene?

Ordfører, det kan argumenteres med, og det er iogfor seg helt rimelig, å påstå at disse formkravene er ganske rare. Faktisk, ordfører, er det jo egentlig spinnvillt. At voksne folk skal bruke meningsløse spesialregler for tale, når de diskuterer politikk med hverandre.

Og det er kanskje derfor, ordfører, at ingen gadd å reagere på kotyme- og regelbruddene på kveldens bystyremøte. Heller ikke ordføreren sjæl?

Dessuten er det mye viktigere at ordføreren greier å si navna til folk riktig. Så jeg synes det var en ålreit start, jeg.

Ordfører.

