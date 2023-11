Sånn blir Oslo-byrådets nye budsjett: Kutter i eiendomsskatt, månedskort og litt overalt

– Vi har bare hatt to uker på oss. Så det har gått fort. Men vi har klart å flytte på mye mer penger enn jeg trodde. Vi har flyttet halvannen milliard på to uker, sier en stolt Hallstein Bjercke.

Venstres nyutnevnte finansbyråd i Oslo har arvet et rødgrønt budsjett, og brukt bare noen uker på å pusse på det. Resultatet er mer penger til månedskort på Ruter, og masse penger til kutt i eiendomsskatten. Den kontroversielle skatten på boliger og næringseiendom i Oslo ble innført av Raymond Johansen-byrådet for åtte år sida. Nå skal Hallstein og byrådet Lae Solberg fjerne den på fire år.

De greide over en fjerdedel på to uker. Prisen må betales av elevene som mister gratis skolemat. Pluss nesten alle, gjennom det som kalles rammekutt.

Raymonds eller Hallsteins kutt?

For å forstå dette helt må vi gå noen måneder tilbake i tid. Først la de rødgrønne fram et budsjett. Så la de fram en tilleggsinnstilling. Tilleggsinnstillinga kom fordi Oslo fikk mye ekstra penger over statsbudsjettet enn de hadde planlagt med.

I det opprinnelige budsjettet la de rødgrønne inn rammekutt. I tilleggsinnstillinga, med nye og friske penger, fjernet de en del av rammekuttene.

Men når Hallstein Bjercke nå legger fram et nytt budsjettforslag, så sammenligner han det med det opprinnelige budsjettet. Han tar det «dårligste» av Raymonds budsjetter, i stedet for det «beste». Og dermed har han mye mer å rutte med, og kan skylde på Raymond for kuttene han selv foreslår.

– Vi legger ikke inn noen nye rammekutt utover at vi kutter skolemat. Ingen endringer i rammekuttene byrådet Johansen la opp til, sier Hallstein Bjercke.

– De rammekuttene hadde han fjerna igjen før du tok over?

– Ja, Johansen gjorde det jevnlig. La opp til store rammekutt og endret det i siste liten. Jeg tror det er uklokt. Vi mener rammekuttene det legges opp til skal gjennomføres. Kommunen kan drives mer effektivt. Vi kommer ikke til å sjonglere opp og ned med rammekutt, sier han.

Vil drive kommunen mer effektivt

Rammekuttene, eller det som på enda mer populært kalles Ostehøvelkutt, går rett og slett ut på at man gir hele kommunen beskjed om å kutte utgiftene med en halv prosent. Fikk du 100 kroner i fjor, får du 99,5 i år. Det skal føre til effektivisering. Men kritikerne mener gjerne det fører til utarming.

– Det betyr i bunn og grunn kutt i velferden?

– Nei vi går inn for at effektiviseringskravet på en halv prosent i alle virksomheter opprettholdes. Utenom skole.

– Er det lurt?

– Ja, det er veldig lurt. Vi mener mye om behovet for å digitalisere, modernisere og effektivisere Oslo kommune. Vi har store ambisjoner om å drive den kommunen mer effektivt. Vi tror det er mulig. Du kan bruke mindre penger og lage bedre tjenester.

Hallstein Bjercke mener kommunen kan drives mer effektivt. Derfor kutter han litt over (nesten) alt. (Aslak Borgersrud)

– Er det ikke lurere da å lage effektiviseringsløsningene? I stedet for å kutte?

– Jo. Derfor legger vi ikke inn nye rammekutt sammenlignet med byrådet Johansens budsjett.

– Hvis man kutter flatt i bydelene kan det gå ut over de ikke lovpålagte tjenestene? Fritidsklubber og den slags?

– Det er en fare hvis man legger opp til for store kutt. Men dette opplegget skal ikke gi den type resultater. Et effektiviseringskrav på en halv prosent er ikke noen grunn til å kutte tjenestetilbudet til folk.

Kutter i skolemat

På skole har byrådet, som Dagsavisen meldte onsdag, flyttet på penger. Skolematen kuttes, og sparer kommunen for nesten 150 millioner kroner. Tilbake får skolene litt over 100 millioner i frie midler, pluss 44 millioner i skolehelsetjenesten. Bjercke forteller at i planene for årene 2025, 26 og 27 skal skolene få en god økning.

– I 2024 får de økte frie midler til skole og økt skolehelsetjeneste, og går omtrent i null, sier han.

– Men hvis skolene fortsatt vil gi elevene skolemat, så går de i minus?

– Ja, men nå tror ikke jeg at alle skolene i Oslo mener skolemat er det viktigste tiltaket. Det er litt måten vi ønsker å drive på. Fjerne øremerkinger, gi frie midler. De skal bestemme mer selv.

Eiendomsskattekutt

Området Bjercke bruker mest penger på er uansett å redusere eiendomsskatten. Det gjør han ved å øke bunnfradraget fra 4 til 4,7 millioner kroner, noe han sier betyr at boliger som er verdt opptil 6,7 millioner, må betale null i skatt.

– Hvorfor?

– Det å sette ned eiendomsskatten er en av prioriteringene til byrådet. Sammen med at vi kutter kollektivprisen gjør det at folk får mer å rutte med. Å øke bunnfradraget gir det den beste sosiale profilen på et sånt opplegg. De med mindre boliger og lavere verdi kommer best ut av endringen, relativt sett.

Forklaringa er ganske enkel: For å senke eiendomsskatten kan han enten skru på skattesatsen, altså hvor mange prosent man betaler, eller senke bunnfradraget. Altså gjøre at færre må betale, og at de som betaler må betale for mindre del av eiendommen.

– Er det i tråd med det som var tanken bak skatten? At bare de med dyre boliger skal betale den?

– På en måte kan du si det. Raymond sa at ingen med Obos-leiligheter skal betale eiendomsskatt. Men bunnfradraget har aldri blitt justert, så flere og flere måtte betale.

Med det forrige byrådets opplegg ville det være 47 prosent som betaler eiendomsskatt, forteller han. I stedet blir det 35 prosent, med hans opplegg.

– Vi er ikke helt tilbake til der det var da det starta, men vi tar en god skjerv, sier Bjercke.

Totalt betaler Oslofolk inn over 1,1 milliarder kroner i eiendomsskatt. Dette grepet reduserer det med 315 millioner kroner.

– Dermed blir skattekutt det største økonomiske grepet dere tar. Hvorfor?

– Fordi det har blitt for dyrt å bo i denne byen. Og leve i denne byen. Vi vil gjøre det litt billigere for folk.

Møter motbør

– Byrådet har skaffet seg et stort handlingsrom, blant annet ved salg av kommunal eiendom, ekstra utbytte fra Hafslund, i tillegg til det de får fra staten. Resultatet av det er ikke mer velferd, men usosiale kutt, sier Abdullah Alsabeehg, nestleder i bystyregruppa til Oslo Arbeiderparti, til Dagsavisen.

Han kritiserer byrådet for fjerning av skolemat, men også av et kutt i kulturskolen: Ordningen med halv pris forsvinner.

Abdullah Alsabeehg (Ap) var varaordfører i Oslo i forrige periode. Nå er han nestleder i bystyregruppa til Arbeiderpartiet. (Aslak Borgersrud)

– Prioriteringen av skattekutt er helt feil, de tar ikke innover seg at det er dyrtid og at veldig mange folk i byen vår sliter, sier Alsabeehg.

Også i SV sitter kritikken løst.

– Eiendomsskattekuttet er i realiteten en kjempeoverføring til byens rikeste fra de som har minst. De finansierer skattekutt med kutt i vår felles velferd, skriver SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll i en e-post.

Hun gir byrådet ros for å satse på billigere månedskort, men kritiserer de kraftig for å kutte ut skolematen.

– Å kutte et gratis måltid til barn og unge når vi veit at 1/5 går sultne på skolen, i en tid hvor matprisene eksploderer, det er rett og slett hjerterått, skriver Holmås Eidsvoll.

---

Hovedsatsinger i byrådets forslag til Oslo-budsjett for 2024

reduserer eiendomsskatten på bolig med 315 millioner

105,4 millioner kroner ekstra årlig til styrking av økonomien i grunnskolen (frie midler til skolene). I tillegg reduseres rammekuttet i Osloskolen med totalt 100 millioner kroner årlig fra 2025

80 millioner kroner ekstra i 2024 til pristiltak i kollektivtrafikken, økende til 100 millioner kroner fra 2025

økning i avsetningen til Klima- og energifondet med 100 millioner kroner

totalt 100 millioner kroner til styrket vedlikehold av vei og gate

styrking av sosialhjelpsbudsjettet med 100 millioner kroner

finansiering av 44 flere årsverk i skolehelsetjenesten med helårseffekt fra 2025

2 millioner kroner til utredning av etablering av et kvinnehelsehus i Oslo

tilskudd til SiO psykisk helse på 1,1 millioner kroner

3 millioner kroner til helhetlig handlingsplan for rusfeltet

økning i tilskuddet til verneverdige bygg til 2,5 millioner kroner

8 millioner kroner til etablering av flere tømmestasjoner for båtseptik i arbeidet med rensing av Oslofjorden

15 millioner kroner til forprosjekt for tak på Valle Hovin

10 millioner kroner ekstra til rehabilitering av kirker

(Kilde: Byrådslederens kontor)

---

