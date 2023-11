– Sjokkerende mange betaler eiendomsskatt

---

HVEM: Nikolai Dyvik (21)

HVA: Ingeniørstudent og ungdomspolitiker

HVORFOR: Ble i oktober ny leder av Oslo Unge Høyre.

---

Yo! Du valgte et bra tidspunkt å bli leder i Oslo Unge Høyre på? Med byrådsmakt i Oslo og all ting?

– Ja, jeg er den første lederen siden Jenny (Clemet von Tetzschner) som skal lede Oslo Unge Høyre når Høyre leder byen. Det blir nok litt lettere å få tatt opp ting med byrådet Solberg enn med byrådet Johansen.

Hva skal du ta opp, da?

– Fritt skolevalg er jo en ting vi har løftet. Men også eiendomsskatt. Å sørge for at flere får sitte igjen med mer av sine egne penger. At man kjenner på lommeboka at Høyre har makta. Én av fem har ikke råd til å feire jul. Nå tror jeg ikke det er de som betaler mest eiendomsskatt, men at Oslo styres av Høyre, det tror jeg man vil merke.

Er det ikke motsatt? De som ikke har råd til jul betaler ikke eiendomsskatt?

– Det er ingen som har godt av høyt skattetrykk. Og det er sjokkerende mange som betaler eiendomsskatt. De som er mest usikre på om de har råd til julen er jo blant annet de som har høyest lån og betaler eiendomsskatt. Så har det heller aldri vært så høyt skattetrykk som nå.

Hva er du minst enig med Høyre om?

– Sykelønnsordningen. Norge har den friskeste befolkningen i vesten. Likevel har vi det høyeste sykefraværet i hele Europa. Jeg mener vi må innføre karensdag i Norge. Altså at man ikke får betalt den første dagen man er syk.

Å gå på jobb selv om du er litt sjuk? Jeg er glad det ikke var sånn under pandemien!

– Haha, det er nok en bedre ide i normale tider, ja. Men det er ikke nødvendigvis en god ide å innrette seg etter et pandemi-liv. En karensdag bør kanskje ikke gjelde de gruppene som omgås mest syke folk. Men jeg synes en karensdag er en god idé ellers. Så er det jo slik at er man mye syk gjelder ikke karensdagene heller.

Nei til eiendomsskatt, ja til karensdag? Du vil ta fra de som har minst og gi til de som har mest?

– 43 prosent av Oslo betaler eiendomsskatt. Mange barneforeldre bor i hjem verdt over 5,5 millioner. Hvis vi i fremtiden skal ha råd til velferden vi har i dag er nok det å kutte i den første sykedagen et av de mindre ille kuttene politikerne kan gjøre. Målet er at samfunnet skal la folk ha litt mer av pengene sine selv.

Unntatt den første dagen de er syke?

– Du skal gjøre din plikt og kreve din rett. Hvis du kan gå på jobb, men er litt halvsjuskete, så mener jeg det er legitimt å si at da skal man ikke ta ut sykelønn. Det er jo ikke arbeidsgiverne som skal betale for det.

Hva annet brenner du mest for?

– Helsepolitikk. Jeg ser ikke problemet om det står Oslo Kommune-logoen eller en annen logo på legefrakken, så lenge farmor får best mulig helsehjelp.

Burde alle sykehjemmene bli private?

– Nei. De stedene man har helsetjenester som flest er fornøyd med, så har man en bra miks. Om den er 60/40 eller 70/30 er ikke så viktig. Det er ikke noe galt med offentlig sektor. Men mennesker har forskjellige behov. Min farmor har andre behov enn en annen persons farmor.

Nå, over til faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Øst for Eden av John Steinbeck. Det er jo en slags moderne tolkning av første mosebok, så det høres jo sykt nørd ut. Men hvis du vil gjøre verden til et bedre sted, så blir den bedre. Hvis du bare bryr deg om deg selv blir verden dårligere, og du får et dårligere ettermæle. Jeg synes de poengene står seg.

Kanskje veien til helvete faktisk er brolagt med dårlige intensjoner?

– Tja, heller med de syv dødssyndene. Det er ikke så mange som står opp hver dag og tenker at de har dårlige intensjoner.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å gå i Nordmarka. Jeg prøver å gå en del, én til to ganger i måneden.

Er det noe du angrer på? Har du gjort noe dumt en gang?

– Ja! I fjor sommer tok jeg med meg sekk og kart og kompass og gikk tur i Østmarka. Fra Lutvann og ned til Østensjøvannet og opp igjen. Uten mobil. Men på vei tilbake var det ikke gatelys, og det var jeg ikke forberedt på. Så jeg ante ikke hvor jeg var, og gikk bare rundt hele natten. Inne i skogen. Til slutt satt jeg meg ned og ventet til det ble lyst.

Ai! Er det sånt du blir redd av?

– Herlighet, man klarer seg jo fint. Men det var en situasjon hvor du sitter og tenker litt. Dette må man bare klare. Jeg visste at det kom til å gå helt fint. Jeg visste bare ikke nøyaktig hvor jeg var. Jeg har opplevd det samme på Golsfjellet. Det er en stahet, jeg skal bare klare meg med kart og kompass.

Til slutt: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ine Søreide.

Ahh, den neste lederen i Høyre?

– Det får vi vel se. Det er mange flinke folk som kan ta over når Erna en dag går.

Du banker ikke på vinduet og krever hennes avgang?

– Haha, i hvert fall ikke for å si at jeg skal inn! Men jeg synes det er en vanskelig sak. Jeg har tillit til alt som er sagt, og at hun er ført bak lyset. Så lenge man selv er ærlig og vil gå videre synes jeg ikke Høyre skal være partiet som skal si nei til det.

