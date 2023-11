Saliba er ny sjef for Oslos helse. To ting bekymrer ham spesielt

---

Saliba Andreas Korkunc

Onsdag 25. oktober fikk Oslo et nytt byråd. Noe av det viktigste byrådet må jobbe med er helse og eldreomsorg. Sjef for det er tidligere korona-statssekretær Saliba Korkunc.

Han ble kjent under pandemien, som Bent Høies stødige høyre hånd og stadige talsperson på Dagsnytt 18.

Korkunc er sønn av en kirketjener på Røa og tvangsinnmeldt i Høyre av byrådslederen i Bergen. Nå skal han privatisere deler av hovedstadens eldreomsorg.

– Yo! Hvordan havna du i det her, egentlig?

– Jeg var ikke engang medlem av Høyre. Men da jeg studerte på Handelshøyskolen i Bergen var jeg veldig interessert i politikk, og så kjente jeg en som var rådgiver for byrådet. Mot alle odds fikk jeg jobb som politisk rådgiver for helsebyråden. Da meldte stabssjefen til Monica Mæland meg inn i Høyre. Jeg hadde like god koll på helse og omsorg som hvem som helst på gata. Men jeg har ikke sett meg tilbake siden.

– Hvordan er bakgrunnen din, da? Kommer du fra et trygt Høyre-hjem?

– Nei, arbeiderklasse. Jeg vokste opp på Røa, og faren min var kirketjener i Røa kirke. Så jeg vokste opp i tjenestebolig, vi eide ikke egen bolig. Og min mor var ikke i arbeid. Så det er klart, det var noen kontraster da jeg vokste opp. Vi hadde ikke råd til å dra på ferie til utlandet hver sommer, slik mange av de andre jeg vokste opp med hadde. Men jeg hadde en flott oppvekst, og det var på ingen måte synd på meg.

– Ja, du har kanskje tilknytning til andre land ute i verden?

– Jeg er assyrer. En liten kristen minoritet fra Midtøsten. Slekten kommer fra helt sørøst i Tyrkia, men de aller fleste av mine slektninger flyktet for lenge siden. Opprinnelig levde jesidier, muslimer og kristne der i fred og fordragelighet, men så kom storpolitikk, etnisk rensing, vold og terror mot assyrerne generelt og min familie spesielt. Så dessverre har jeg ikke noen tilknytning til Tyrkia.

– Du er kanskje ikke noen stor fan av det rådende regimet i Tyrkia?

– Nei, jeg er jo ikke det. Jeg er ikke så dypt inne i tyrkisk politikk, men vi jublet jo ikke i heimen da Erdogan fikk gjenvalg. Det var ikke han som styrte på 1980-tallet, da mamma og pappa flyktet. Men Tyrkia er mer etablert som et strengt muslimsk land. Da har det ikke blitt enklere kår for kristne, dessverre. Men som Oslo-politiker skal jeg ikke blande meg inn i den typen internasjonal politikk.

– Sant. Tilbake til Bergen. Hvordan havna du i regjeringsapparatet?

– Vi tapte valget i 2015. Sånn er demokratiet. Så var jeg ute av politikken en stund, før jeg i 2017 fikk en telefon fra Bent Høie, om jeg ønsket å bli politisk rådgiver. Jeg brukte vel et millisekund, tror jeg, på å si ja. Det var ikke mye å tenke på. Der var jeg til februar 2021, da ble jeg utnevnt til statssekretær for covid-19-saker.

– Hvordan var det?

– Pandemien hadde nok vart lenger enn vi hadde sett for oss, så vi så at vi måtte omprioritere litt. Som politisk rådgiver hadde jeg nok jobbet nesten 200 prosent med pandemien, men jeg hadde også andre oppgaver, som rusreform. Da jeg ble statssekretær for covid-19 falt ting litt mer på plass, egentlig. Den gnagende dårlige samvittigheten for alt annet jeg skulle gjort ble litt mindre. Det gjorde nok at jeg kunne avlaste Bent Høie litt.

– Det ble mye deg i Dagsnytt 18?

– Ja, onde tunger ville ha det til at Bent Høie aldri stilte. Men han var nummer én på Dagsnytt 18 sin toppliste i 2021. Jeg var på tiende plass.

– Haha, såpass.

– Ja. Og det klarte jeg. Men jeg hadde to barn. Da pandemien kom hadde jeg pappaperm. Jeg husker det klødde litt i fingrene, og det endte med at jeg måtte avslutte permisjonen en måned tidligere enn jeg hadde tenkt, for å holde fortet i departementet den sommeren. Men Bent Høie var veldig opptatt av at det skulle være mulig å ha balanse mellom familieliv og jobb. Det satt jeg enormt stor pris på. Men når det var Dagsnytt 18 rakk jeg ikke legging og middag med ungene.

– Hva var det flaueste du gjorde under pandemien? Sånn helt personlig?

– Jeg håper og tror at jeg hadde vært nøye på å følge alt av råd uansett. Men jeg tror folk tolket meg som parodisk opptatt av det. Når man skulle holde én meters avstand, så holdt jeg gjerne to. Da nesten alle var vaksinert var jeg i et bryllup. Og så ble det tatt et bilde, hvor alle andre sto kanskje litt for tett. Men jeg sto fire meter unna de andre.

Helsebyråd Saliba Korkunc har fått seg kontor i Olav V.s gate, rett nedenfor Klingeberg kino i Oslo sentrum. (Aslak Borgersrud)

– Hva med politisk? Hva angrer du på?

– Da pandemien traff oss var vi veldig opptatt av å beskytte de aller eldste. Bodde du på sykehjem og ble smittet, var sjansen for at du døde ekstremt høy. Så vi hadde veldig strenge regimer, men det førte til at for mange eldre døde i ensomhet. Det smerter meg faktisk. OK, du forlenget kanskje livet til noen med en måned, eller to eller tre. Men hva slags liv er det, hvis du er helt isolert?

– Hva tenker du om innsatsen Raymond og Ap-byrådet gjorde i Oslo?

– Byrådet gjorde en veldig god jobb. Men så var det ett treffpunkt som ble veldig synlig. Vi hadde vært bekymret for smitten i Oslo høsten 2020, og Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kom med faglige anbefalinger til Oslo kommune om å sette inn strenge tiltak. Så fikk de ikke gehør. Vi ble litt satt ut av pressekonferansen hvor Raymond Johansen gjorde et poeng ut av at dette og dette skulle man ikke følge.

– Mener du han nekta å følge dere for å gjøre et politisk poeng? Å vise at han sto imot?

– Jeg vet ikke. Men den typen opposisjon mot faglige råd hadde ikke skjedd før det. Så det var kanskje noen dager i løpet av to år hvor det ble litt tilspisset. Folk var kanskje litt sulteforet på politisk debatt igjen. Men jeg vil gi kudos til det forrige byrådet for hvordan de håndterte pandemien.

– La oss gå til Oslo. Dere har lovt å privatisere tre-fire sykehjem?

– Konkurranseutsette, ja. Under det forrige byrådet gjorde man veldrevne private sykehjem kommunale, av ideologiske grunner, uten å ta hensyn til om pasientene var fornøyde. Det mener vi er feil. Vi ønsker best mulig tjenester for brukerne, uavhengig av hvem som driver sykehjemmene.

– Hva er i veien med ideologi, egentlig?

– Ideologiske forskjeller er positivt. Det jeg er mot er blind ideologi. Tidligere, under Jens Stoltenberg, var Arbeiderpartiet pragmatiske. Da var det ikke sånn at alle private skal ut. Vi er mer på den pragmatiske linjen. Det offentlige skal være bærebjelken, men de private beriker tilbudet.

– Hvor mange sykehjem burde bli private, hvis du kunne velge fritt, da?

– Vi har 40 sykehjem i Oslo. 30 prosent er drevet av ideelle. Jeg har ikke lyst til å tallfeste noe nøyaktig, men står inne for at 3–4 bør konkurranseutsettes i inneværende bystyreperiode. Det gjør vi for å få opp kvaliteten.

– Får man det?

– Vi har ikke noe mål om at alle skal være private. Høyre er mot monopoler. Og et privat monopol er nesten verre enn et kommunalt monopol. Det vi ønsker er mangfoldet.

– I byrådserklæringen antydes det at dere vil privatisere legevakt, psykisk helse og rehabilitering. Hva betyr det i praksis?

– Vi ønsker ikke å privatisere disse tjenestene, men å legge til rette for at flere private og ideelle kan bidra, inn i tjenestene. Vi har ikke startet den jobben ennå. Men vi skal ikke lenger ha en innstilling om at vi ikke ønsker private, samme hva. Hvis private og ideelle kan bidra inn mot for eksempel psykisk helse og rehabilitering, og vi får mer kvalitet ut av ressursene, uten at det går ut over lønns- og arbeidsvilkår, så mener jeg det er en positiv ting.

– Men det går jo fort ut over ansattes lønns- og arbeidsvilkår?

– Gjør det det? Støre sier ofte at 80 prosent av kostnadene i helse går til lønn og pensjon. Det stemmer nok. Men da har du 20 prosent igjen. Det er ganske mye. Hvis du får ned sykefraværet fra 12 til fire prosent, får du jo enorme besparelser. Det ønsker jo alle.

– Jo da. Men fortsatt: Helsesektoren trenger folk?

– Ja, og ingen tilbyder får tak i helsearbeidere hvis de ikke tilbyr god lønn. Venstresiden karikerer noen ganger de private, og hevder at de driver sosial dumping. Men du får ikke en eneste ansatt hvis du gjør det. Vi har tross alt helsepersonellmangel.

– Så da blir det ufaglærte som gjør jobben på dispensasjon i stedet?

– Det er et kjempeproblem. Ufaglærte er viktige, men ordentlig dyktig, faglært helsepersonell kan se med ett blikk om pasienten har det bra eller ikke. Er du den eneste på jobb med fagutdanning er det klart du kan bli stresset og knapt får tid til å spise i løpet av vakten.

– Hvilke sykehjem skal dere privati- … unnskyld, konkurranseutsette?

– Nøyaktig hvilke, det må vi komme tilbake til. Det skal skje i tett dialog med de ansattes organisasjoner, og vi skal lage objektive kriterier. Det er klart, jeg skal ikke ha et kart over Oslo foran meg, med alle sykehjemmene, og så velge. Dette skal vi gjøre på en ordentlig og god måte. For nå har demokratiet talt. De borgerlige fikk flertall, og vår politikk har vi vært veldig tydelig på. Så det er klart, vi skal få det ut i live.

– Er det bare vanlige sykehjem, eller også helsehus?

– I utgangspunktet ser vi for oss kommunale langtidshjem. så i utgangspunktet ikke helsehus. Men jeg skal ikke legge noen føringer for det.

– En forutsetning for hele Nye Rikshospitalet og sykehusstrukturen i Oslo er at pasienter skal ligge kortere på sykehus. Da blir det mer ansvar for Oslo?

– Ja, det er en konsekvens av samhandlingsreformen fra 2009. Hvis alt går som det skal er det en ønsket utvikling. Sykehusene tar seg av det akutte og spesialiserte, mens kommunen er nærmest folk. Her kan man få gode tjenester, så lenge samhandlingen er god. Det er ikke bra å bli liggende på sykehus hvis pasienten reelt sett er utskrivningsklar. Da blir du fort korridorpasient.

Blomster og brede smil på rådhustrappa er blant ingrediensene når man blir helsebyråd i Oslo. (Aslak Borgersrud)

– Men reelt sett utskrivningsklar … det er man jo ikke alltid?

– Nei, litt for ofte ser vi at de ikke er det. Da er det kanskje sånn at sykehusenes behov for å få inn nye pasienter er mer utslagsgivende for når de skriver dem ut. Når pasienter blir sendt til kommunen, og så må de etter kort tid sendes tilbake til sykehuset, det er svært alvorlig. Sånn kan vi ikke ha det.

– Likevel. Sånn har vi det?

– Nå skal regjeringen legge fram en nasjonal helse- og samhandlingsplan før jul. Den er jeg veldig spent på. Da jeg var i regjeringsapparatet etablerte vi et helsefellesskap, hvor de lenger nede i systemet kunne snakke sammen. De har jo mye mer innsikt i hvordan pasientene har det enn toppledelsen i sykehuset og kommunene.

– Men er ikke dette et problem som finnes på grunn av … høyreideologi? Når sykehusene får penger ut ifra antall operasjoner, så er det et økonomisk insentiv til å kaste folk på gata mens de fortsatt er i narkose omtrent?

– Nå skal det sies at det var tverrpolitisk enighet om helseforetaksreformen. Jeg er sterk tilhenger av den modellen. Ikke fordi den er perfekt, men fordi det er det minst dårlige alternativet. Men finansieringen er sånn at om lag halvparten av finansieringen sykehusene får, får de uansett, for å legge til rette for beredskap og god pasientbehandling. Så har du innsatsstyrt finansiering oppå det. Jo flere pasienter du behandler, jo mer penger får du. Alle økonomiske insentiver har positive og negative utslag. Det positive er at det skaper insentiver for sykehusene til å være så effektive og ha så lave ventetider som mulig. Ulempen er at du nedprioriterer det du ikke blir målt på.

– Hva med bydelene? De får stadig flere oppgaver, men sist Høyre styrte byen var det kutt i bydelene hele tida?

– Når bystyret pålegger bydelene flere oppgaver, så må de få finansieringen til å klare dem. Hvis ikke går det ut over de ikke-lovpålagte tjenestene, som forebygging og lavterskeltiltak på psykisk helse. Det er kjempepositivt for innbyggerne og bydelenes økonomi. Det burde være en no-brainer. Men blir man presset, og får vedtak tredd ned over hodet uten finansiering, så går det ut over sånne fantastiske tilbud. Forrige byråd gjorde altfor ofte opp regning uten vert.

– Så det blir ikke bydelskutt i budsjettet deres?

– Jeg kan ikke uttale meg om byrådets interne budsjettbehandling. Vi har åtte år med et byråd som dessverre har tatt en del ting i feil retning. Det er ikke alt vi kan rette opp i på noen få uker. Men budsjettet vårt kommer til å peke ut en klar og tydelig retning.

– Er du egentlig høyremann, sånn i DNA-et?

– Det er så enkelt som at jeg alltid har vært mest enig når en fra Høyre har uttalt seg. Jeg er ikke så voldsomt ideologisk, jeg er mer pragmatisk. Det har ikke noe å si om katten er svart eller hvit, så lenge … Huff. jeg er dårlig på ordtak. Men du skjønner hva jeg mener? Det er mye mer som forener oss på tvers, enn som skiller oss. Det er viktig, selvfølgelig, at vi har noen skillelinjer, så velgerne får et reelt valg: Men jeg vil ikke overspille det. Vi har nok polarisering i samfunnet som det er.

