Frykter nye parkeringsregler kan hindre utrykningskjøretøy

Byrådet foreslår at de som bygger nye boliger, ikke lenger trenger å sørge for parkeringsplasser.

– Færre tilgjengelige parkeringsplasser på private områder vil føre til at vi får flere biler ut i gatemiljøet. Det kan igjen gi oss utfordringer med framkommelighet, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Brann- og redningsetaten til NRK.

Også flere bydeler, velforeninger og kommunale etater påpeker at det å fjerne kravet til parkering i små og store boligprosjekter, kan tvinge flere til å parkere i bygater og villaveier.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen viser til at de nye reglene kun gjelder nye prosjekter, slik at utviklingen skjer gradvis samtidig som færre og færre i Oslo har bil.

– Vi vil følge nøye med om det oppstår problemstillinger i enkeltområder, for eksempel med mye såkalt villparkering der folk parkerer ulovlig og det fører til problemer for utrykningskjøretøy. Da vil vi sette inn tiltak og for eksempel bruke trafikkbetjentene, sier Marcussen.

