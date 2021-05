200 elsparkesykler tauet inn i Oslo – koster utleierne flere hundre tusen

Bymiljøetaten har hatt sin første storaksjon for å rydde opp i hensatte elsparkesykler, skriver Aftenposten.

– Vi har hatt dialog med utleieselskapene hele veien om hva som er ok parkering og hva som brudd på vegtrafikkloven. Nå er innfasingsperioden over, og denne helgen begynte vi for alvor å rydde opp. Vi har aldri tauet inn så mange elsparkesykler i løpet av en helg, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i bymiljøetaten til avisen.

Han sier opprydningen vil holde fram i tiden som kommer for å sørge for fremkommelighet i gatene.

Per i dag har åtte selskaper plassert ut rundt 25.000 elsparkesykler som kan leies. Antallet ventes å stige til 30.000 før sommeren er over.

I april ble det innført gebyr på 1.590 kroner per elsparkesykkel som må ryddes vekk.

[ Frykter elsparkesykkel-kaos i Oslo i sommer ]