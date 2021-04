Kvinne i 60-årene siktet i halliksak i Oslo

Politiet mener hun drev et bordell på en massasjesalong i Oslo sentrum, skriver TV 2. Kvinnen ble pågrepet tirsdag.

– Vi har hatt en aksjon mot et massasjeinstitutt i Oslo fordi vi mener at det har pågått narkotikaomsetning fra stedet, og at det bedrives prostitusjonsvirksomhet, sier politiadvokat Kathrine Kristoff.

Også andre etater, deriblant Skatt Øst, deltok i aksjonen.

Politiet har i lengre tid hatt informasjon om salongen, og kvinnen har selv kjent til at hun var under etterforskning i åtte-ni måneder, ifølge kjennelsen. Kvinnen nekter straffskyld.

Ulike hendelser gjorde at det var riktig å aksjonere nå, ifølge politiadvokat Kristoff.

Kvinnens forsvarer mener det ikke var noen reell fare for bevisforspillelse, men retten gikk med på varetektsfengsling ettersom de mener det er fare for at kvinnen vil kunne påvirke vitner dersom hun blir løslatt.

[ Oslo kommune tapte kostbar kaffekamp – må ut med millioner ]