129 registrert smittet i Oslo siste døgn

Det viser oppdaterte smittetall fra Oslo kommune.

I alt er det nå registrert 1.456 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene.

Stovner er den bydelen som har flest registrert smittede i forhold til innbyggertallet. Der er det registrert 127 smittede de siste to ukene, som innebærer 381,2 nye smittede per 100.000 innbyggere. Deretter kommer bydel Søndre Nordstrand med 142 smittede, som innebærer 363,5 smittede per 100.000 innbyggere.

Les også: Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam har fått påvist covid 19

Færrest

Nordre Aker er bydelen med færrest registrerte smittede i forhold til innbyggertallet. Der er det registrert 51 smittede de siste to ukene, som innebærer 97,5 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Nest færrest har bydel Østensjø med 59 smittetilfeller, som innebærer 116,1 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet, med 359 tilfeller de siste to ukene.

Det er noe flere menn enn kvinner som blir registrert smittet.

Det er varslet nye innstramminger i smitteverntiltakene i Oslo fredag.

Les også: 60 nye smittetilfeller i Drammen det siste døgnet

651 nye på landsbasis

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 23.226 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 651 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 31 flere enn dagen før og 156 flere enn til samme tid forrige uke.

651 nye tilfeller er det nest høyeste på ett døgn under pandemien. Natt til tirsdag ble det registrert 704 smittetilfeller.

Den siste uken er det totalt meldt 3.165 nye koronatilfeller i Norge, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Fem i respirator

Til sammen er nesten 1,8 millioner personer til nå blitt testet for koronavirus i Norge.

I alt var 72 koronapasienter innlagt på sykehus torsdag, som er to flere enn dagen før. Fem pasienter ble behandlet i respirator, to flere enn dagen før.

Til sammen er 285 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, ifølge foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19 er ikke alltid mulig å slå fast.

53 prosent av alle døde er menn og personer i 80-årene utgjør den største gruppen døde.



Oslo har fremdeles høye smittetall selv med en nedgang fredag. Byrådsleder Raymond Johansen vil legge fram skjerpede koronareglene for hovedstaden på en pressekonferanse klokken 13 fredag. Foto: Terje Bendiksby / NTB