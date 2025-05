– Klimaendringer er den største sikkerhetstrusselen på sikt

Onsdag kollapset en massiv isbre i Wallis-regionen i Sveits. Spanias meteorologiske institutt varslet samme dag at landet kan få sin kraftigste hetebølge på 70 år. Avskogingen i Amazonas har ikke vært større på over 20 år.

Mens ekstremvær blir stadig mer synlig globalt, er foreløpig ikke klima og miljø blant hovedsakene i den politiske debatten foran stortingsvalget i Norge 2025.

– Det som har vært veldig typisk for klimaspørsmål er at det har gått veldig opp og ned, sier valgforsker Bernt Aardal til Dagsavisen.

Aardal har jobbet med holdninger til klimapolitikk i en årrekke og fulgt utviklingen siden 1970-tallet.

– Ett eller annet spesielt

Han trekker fram 1989 som et eksempel på et stort miljøvalg, men at engasjementet etter ett års tid «dabbet av».

– Det er ett eller annet spesielt med den type saker som trenger litt påfyll og trykk over tid, ser det ut til, sier Aardal.

Valgforsker Bernt Aardal i 2016. Valgforsker Bernt Aardal i 2016. (Terje Bendiksby/NPK)

– Etter at partiene som over lang tid appellerte til miljøvelgerne hadde sittet i regjering, både Venstre og SV, måtte kompromisse med andre partier, så vi at særlig SV hadde et voldsomt fall i sakseierskapet i klima og miljø. Der kom MDG og smatt seg inn, og klarte å komme seg inn på Stortinget.

Aardal påpeker at forsvars- og sikkerhetspolitikk i dag er viktige saker for norske velgere.

– Det så ut til at den pilen bare skulle peke oppover, fordi alle sa at klimaspørsmålene og at problemene er kommet for å bli. Så går det en stund, og så kommer det andre ting: Tidvis har det særlig vært økonomi, og nå i det siste har forsvars- og sikkerhetspolitikk og den type spørsmål lagt seg oppå.

Den langvarige krigen i Ukraina, forholdet til USA og faktumet at et krigførende Russland grenser til Norge, gjør Europas sikkerhetssituasjon høyst relevant for det norske valget.

– Media har dømt klimasaken nord og ned

På Opinions mai-måling for FriFagbevegelse og Dagsavisen forrige uke, lå Miljøpartiet De Grønne under sperregrensa på kun 2,7 prosent. SV og Venstre, som også regnes som grønne partier, fikk henholdsvis 7,2 og 4,2.

MDG-leder Arild Hermstad hevder at folk er mer engasjert enn det som kommer fram i media.

– I flere valgkamper har media dømt klimasaken nord og ned, men folk forstår at dette er avgjørende for framtiden vår. Det hører jeg når jeg er ute og lytter til folk. Mange er mer engasjert i miljøet enn det media reflekterer. Det tror jeg vil gjenspeile seg i valgresultatet, sier han til Dagsavisen.

MDGs partileder Arild Hermstad før tirsdagens partilederdebatt på NRK. (Jonas Been Henriksen/NTB)

– Hvordan forsøker dere å koble klimapolitikk til saker som økonomi, trygghet og sikkerhetspolitikk for å gjøre den mer relevant for flere velgere?

– Klimapolitikk er rammen for all annen politikk, og kan ikke behandles som en særinteresse. Men mens andre vil rasere naturen og kutte i klimatiltak for å bygge våpenfabrikker, så klarer vi å ha flere tanker i hodet på en gang. Klimaendringer er den største sikkerhetstrusselen på sikt og MDG er det eneste partiet som tar det på alvor, svarer partilederen.

– Merker at medias interesse er lavere

Stortingsrepresentant, nestleder i SV og medlem av SVs energi- og miljøkomité, Lars Haltbrekken, mener at partiet ikke møter på noen barrierer når de forsøker å sette klima på dagsordenen.

– Men vi merker at medias interesse er lavere, sier Haltbrekken til Dagsavisen.

SV-nestleder Lars Haltbrekken på markeringen mot å åpne for vannkraftutbygging i vernede vassdrag i februar. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Både SV og Venstre argumenterer for at klimapolitikk også omfatter sikkerhetspolitikk.

– Klimapolitikk er også sikkerhetspolitikk, både på kort og lang sikt. Jeg opplever at mange har forståelse for dette, og ønsker seg folkevalgte som tenker nytt og fremmer konkrete løsninger på de største problemene vi står overfor, sier tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Dagsavisen.

Venstres Ola Elvestuen på Eidsvolls plass utenfor Stortinget forrige uke. (Terje Pedersen/NTB)

Haltbrekken i SV sier at kampen mot klimakrisen er så avgjørende for framtiden at partiet kommer til å fortsette å slåss for kutt i utslippene.

– Klimakrisen øker usikkerheten og ustabiliteten i verden. Norge må som en stor produsent av fossil energi omstille seg. Det er vi helt avhengig av for å ha et sterkt næringsliv og trygge arbeidsplasser også i framtida. Derfor har vi nært samarbeid med fagbevegelsen for å få på plass flytende havvind, for å sikre eksisterende industriarbeidsplasser og utvikle nye grønne næringer, sier SVs nestleder.

– MDG har prøvd å bre seg ut

Høstens valg ligger an til å avgjøres av hvilke partier som havner over sperregrensa. Foreløpig ser det ut til at den rødgrønne siden med Ap, Sp og SV er avhengige av MDG og Rødt for å få flertall.

– Når det gjelder MDG, så har vi sett at deres store styrke er å gjenerobre sakseierskapet fra særlig Venstre og SV. Problemet var at det var den eneste saken de hadde sakseierskap på, sier valgforsker Aardal.

– De har prøvd å bre seg ut, og det var interessant å følge partilederdebatten tirsdag hvor partileder Arild Hermstad oppsummerte med å si at man skulle jevne ut sosiale forskjeller før han nevnte klima, eller i samme åndedrag, påpeker valgforskeren.

MDG-lederen sa følgende på tampen av NRK-programmet Debatten:

– Det vi har sagt er at et sterkt MDG over «sperra» kommer til å gå til valg på vår egen politikk. Det er å bekjempe utenforskap og fattigdom, vi vil ta Norge trygt ut av olja og vi vil stanse naturtapet.

– Selvanalysen MDG har gjort er at de har blitt litt for snevre for folk når det dukker opp andre spørsmål. Da forsvinner deres egne sak bakover i køen, mener Aardal.

Vi spør Hermstad om følgende:

– Hva gjør det med partiets strategi når dere ser at velgerne prioriterer andre saker høyere?

– Vi vet at folk fortsatt bryr seg om miljøet – og MDG er best på det, svarer MDG-lederen og fortsetter:

– Men samtidig må alle partier nå forholde seg til Donald Trumps inntog i Det hvite hus og framveksten av ytre høyre. MDG her i Norge er i likhet med de grønne partiene i Europa den fremste motkraften mot ytre høyre. Vi forsvarer skeive, minoriteter og funkiser mot diskriminering, vi vil ha slutt på at barn vokser i fattigdom, og skal ta TikTok ut av skolehverdagen til barna våre.

– Fortsatt en viktig sak for mange

Også Venstre og SV går til valg med klima og miljø som en av hjertesakene.

– Vi kommer til å gjøre det vi kan for å sette kampen for sterkere klimatiltak høyt på dagsorden i ukene og månedene som kommer, både før og etter valget, sier Elvestuen i Venstre.

Haltbrekken i SV er ikke bekymret for at klimapolitikk blir stående uten reell gjennomslagskraft i valgkampen.

– Klima er fortsatt en viktig sak for mange. SV har også vist de siste årene hva vi har fått til gjennom budsjettforhandlinger i Stortinget. Utslippskuttene har kommet raskere og blitt større som en følge av våre gjennomslag.

SV-nestlederen fortsetter:

– Får vi ei hånd på rattet etter valget vil vi uansett jobbe knallhardt for det framover også, selv om klima ikke skulle bli det viktigste temaet i valgkampen.

