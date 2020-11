Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam har fått påvist covid 19. Det skriver hun selv på sin Facebookside.

– Man kan aldri være «altfor» forsiktig i disse dager. Jeg har gjort mitt beste for å følge smittevernreglene, likevel var det ikke bra nok. Heldigvis har jeg helse til å bære gjennom dette, og når det strammmes ytterligere inn fra stat og kommune, er det for at vi alle skal klare å bære gjennom dette over tid, skriver hun.

– Akkurat nå er jeg bare så utrolig glad for verdens beste land, velferdsstaten, testing, resultater, smittesporing, alle i samfunnskritiske oppgaver og alt og alle som tar vare på alle oss. Vi er så heldige i dette landet, skriver Gunaratnam.

Hun har vært Oslos varaordfører siden 2015 og er også nestleder i Oslo Ap. Nå om dagen står hun midt i en nominasjonskamp i Oslo Ap der hun er en av favorittene til å kunne sikre seg en plass på Stortinget for Oslo Ap neste høst.

Mandag skrev hun på sin Facebookside at hun hadde følt seg dårlig de siste 24 timene med feber, kvalme og vond kropp, og at hun da gikk i isolasjon.

Byrådssekretær for Raymond Johansen, Halvard Hølleland, opplyser om at Johansen ikke har vært i nærkontakt med Gunaratnam den siste uka. Han sier at byrådene møtes fysisk én gang i uka, men da med god avstand. Utover det praktiseres hjemmekontor, også for kommunens politiske ledelse.