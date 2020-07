Jeff Bezos er en amerikansk gründer og investor. Han er mest kjent som grunnleggeren av det amerikanske IT-selskapet Amazon.com. Ifølge den amerikanske nettavisen Bloomberg.no har Bezos lagt til 56,7 milliarder dollar til formuen sin i 2020.

Tjente på koronaviruset

Amazon har sett en kraftig økning i etterspørselen under koronapandemien. I mars ansatte selskapet 100 000 arbeidere i tillegg til å midlertidig heve lønnen. I april sa de at de skulle supplere med 75 000 jobber. Men, det har også blitt gjennomført nøye gransking av selskapets sikkerhet under virusutbruddet. Det har vært tillits-bekymringer, spesielt knyttet til selskapets praksis når det gjelder tredjepartsselgere. Jeff Bezos vil sammen med andre store teknisk administrerende direktører vitne foran kongressen i slutten av juli.

Mistet inntekt etter skillsmisse

Bezos formue sank etter skilsmissen fra MacKenzie Bezos i fjor, skriver Businessinsider.com. Ekskona mottok 25 prosent av parets Amazon-aksjer, omtrent fire prosent av selskapet. Det utgjorde en verdi på 38 milliarder dollar. Nå er likevel Amazon-grunnleggerens nettoverdi høyere enn noensinne. Selskapet nådde en ny høyde på 2. 878, 70 dollar onsdag forrige uke.