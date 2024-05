Gruppa som får Taylor Swift til å gråte

«Drowning in The Blue Nile/he sent me “Downtown Lights”/(...)/I hadn’t heard it in a while/am I allowed to cry?», synger Taylor Swift i «Guilty As Sin» fra sitt nye album «The Tortured Poets Society». He i sangen kan godt være Matthew Healy fra The 1975, som Swift hadde en kortvarig affære med, og som lånte introen til «Downtown Lights» til The 1975s «Love If We Made It». Uansett hvor mye bra det er å høre ellers på Taylor Swifts nye album ble dette høydepunktet for noen av oss.

«Downtown Lights» kommer fra det andre albumet til The Blue Nile, «Hats» fra 1989. «Empty streets/empty nights» sang Paul Buchanan mens gatelyktene speilet seg i regnvåte gater. The Blue Nile kom fra Glasgow i Skottland. Det beste stedet i verden for fin musikk, i alle fall i forhold til folketallet. Med et natteliv som The Blue Nile dveler intenst ved i sangene på de første platene sine.

«Downtown Lights» var allerede den mest kjente sangen til The Blue Nile, fordi den er blitt spilt inn av både Annie Lennox og Rod Stewart i 1995. Buchanan ville ikke kommentere de nye versjonene den gangen, men var glad for at de fantes. – Jeg ble svært overrasket selv om jeg alltid har stolt på at uventede ting dukker opp for å hjelpe meg videre i livet. Dette var jo et stort kompliment, de kunne velge mellom alle sangene i hele verden, og så tok begge akkurat denne. Men hvorfor vet jeg ikke, sa Buchanan da vi snakket med ham året etter. På samme måte karakteriserte han Taylor Swifts utspill som «a lovely surprise» da han stakk innom nettstedet sitt for tre uker siden.

Taylor Swift synger om The Blue Nile og deres "Downtown Lights" på sitt nye album.

The Blue Nile var i format en typisk 80-tallstrio med gitar og synther og trommemaskin. De andre to i bandet var Robert Bell og Paul Joseph Moore. De la ikke fullt så stor vekt på hårfrisyrer som sine konkurrenter, men lydmessig er estetikken klart definert inn i denne tida. Selv om lyden av The Blue Nile har befriende mye luft sammenlignet med den tette, hektiske standarden fra mange andre. Musikken er lett å puste til. Det som gjør The Blue Nile tidløse er likevel først og fremst sangene deres. Og stemmen som synger dem. Paul Buchanan har alltid vært en sanger i særklasse. Tekstene er ren poesi, musikken en dunkel og dramatisk kulisse til de lengselsfulle tankerekkene. Uendelig vakre i sin nesten overdrevne følsomhet.

Debutalbumet «A Walk Across Rooftops» kom i mai 1984. En populær myte var at The Blue Nile ble til for å lage musikk for den Glasgow-baserte hi-fi-produsenten Linn. Det høres riktignok flott nok ut lydmessig, men saken var bare at teknikeren deres kjente selskapet, tok med seg de ferdige innspillingene dit, og skaffet dem en platekontrakt.

The Blue Nile hørte til den sofistikerte delen av 80-tallspopen: Prefab Sprout, Danny Wilson, The Associates, Japan, Talk Talk, Scritti Politti, Aztec Camera, ABC og sånne. Tiåret var bedre enn sitt rykte. The Blue Nile skiller seg fra alle de nevnte ved at de lagde popmusikk uten å bli populære. Prefab Sprout remikset «When Love Breaks Down» en rekke ganger før de fikk en hitsingel. Danny Wilson gjorde nesten like mange forsøk med «Mary’s Prayer». En så gjennomført praktfull låt som «Heatwave» burde selvfølgelig blitt en stor hit også, men The Blue Nile falt aldri for fristelsen til å remikse den, eller pumpe beaten opp til 120 slag i minuttet. Gruppa utmerket seg med en egen, innadvendt, litt plaget måte å framføre sangene på. Andrea Corr har sunget en fin versjon av «Tinseltown In The Rain» som får fram den umiddelbare popsjarmen i sangen, men da uten å nå den samme dybden.

The Blue Nile overanstrengte seg ikke for å nå ut til folk. De gjorde nesten aldri konserter heller. De færreste fikk vite om dem. Paul Buchanan fortalte til magasinet Mojo at han en gang ble anbefalt å høre på The Blue Nile av en gammel skolekamerat, som ikke hadde anelse om at Buchanan var med i bandet selv. The Blue Nile har gått inn i pophistorien blant de store kultheltene. De som blir omtalt med høystemt respekt i små kretser, men som vi må innse at de fleste aldri har hørt om.

The Blue Nile, Paul Buchanan, Robert Bell og Paul Moore. (Virgin Record)

Det gikk fem år mellom det første og andre albumet til The Blue Nile. Sju nye år til det tredje, og enda åtte til det fjerde. Det var før det tredje, «Peace At Last» i 1996, vi fikk et intervju med Buchanan som kom på trykk under overskriften «The Blue Niles sju magre år». Hvorfor brukte de alltid så lang tid?

– Jeg er ikke sikker på at det er den rekke spørsmålsstillingen. Spørsmålet burde heller være hvorfor mange gir ut plater så ofte. En gang for lenge siden bestemte vi oss for å bare gi ut plater som vi tror fullt og fast på, sa Buchanan. Han la til at det nye albumet i realiteten hadde tatt 14 uker å lage.

Gruppa som ble kjent for sin gode lyd kom da med ei plate spilt på en gammel gitar, et orgel de kjøpte i en bruktbutikk og et ustemt piano. – Vi ville høres ut som et band på en bar, for å være mer menneskelige. Det er vanskelig å føle musikk når den blir for eksakt. Mange misforsto de første platene våre, og trodde de handlet om produksjonen. De ble faktisk produsert slik for å få fram følelsene i sangene. Musikk skal formidle det som ikke kan sies med ord. Jeg jobber best mens jeg spaserer hjem om natta med hendene i lomma, sa Buchanan.

Åtte år etter The Blue Niles «High» kom Paul Buchanan med soloalbumet «Mid Air» i 2012. Framgangsmåten var den samme. Buchanan satte seg nært mikrofonen, noen av sangene hviskesynges, av og til mumler han nesten, men det er så perfekt til stemningen. Ømhet, nærhet og kontakt, og hjertet utenpå skjorta. Vi hører godt at Buchanan ikke har noe band å ta hensyn til denne gangen. Dette er ham, stemmen, sangene, et flygel, av og til diskré strykere. Tenk om Eric Satie hadde skrevet poplåter ...

«Mid Air» er ei plate som kanskje passer best etter mørkets frambrudd, ikke i sommer og sol. Men på samme måte som de andre kongene av de små timer, Tom Waits, Frank Sinatra, Randy Newman, når de er på sitt aller ensomste, er det aldri for tidlig på dagen å høre på Paul Buchanan. Eller for sent i livet å oppdage ham.

Alle disse albumene er tilgjengelige på strømmetjenester, i utgaver utvidet til dobbel lengde. Tilleggene kommer først og fremst med alternative versjoner av de kjente sangene. «A Walk Across Rooftops» inkluderer deres aller første singel, «I Love This Life», som typisk nok kom tre år før de ble ferdig med debutalbumet. Det finnes imidlertid ingen spor fra albumet de spilte inn mellom «... Rooftops» og «Hats», som de mislikte så sterkt av de satte fyr på lydbåndene. På «Hats» har de også tatt med julesangen «Christmas». Kanskje litt sent å minne om dette nå, men på «Peace At Last» ga The Blue Nile ut en av de aller fineste moderne julesangene med «Family Life».

Paul Buchanan sang med The Scottish Chamber Orchestra på festivalen Celtic Connection i Glasgow så sent som i januar i år. Én ny sang sto på programmet i løpet av det halvtimelange settet. Den nydelige «Snow», som har gitt gamle venner forhåpninger om at vi kanskje ennå har mer i vente fra denne kanten. I mellomtida har de fleste nok å vende tilbake til, eller å glede seg til å oppdage for første gang.