Ifølge New York Times vil den føderale regjeringen betale vaksineutviklingsselskapet Novavax 1,6 milliarder dollar for å fremskynde utviklingen av 100 millioner doser av en vaksine mot koronaviruset innen begynnelsen av neste år. Novavax har aldri brakt et produkt på markedet før.

Investeringen kom etter at et internasjonalt konsern, Colation for Epidemic Preparedness Innovations, i mai tildelte opptil 388 millioner dollar til Novavax for at de skulle kunne gjøre sin koronavaksine tilgjengelig globalt. Novavax begynte sikkerhetsforsøk i Australia i mai og har sagt at de forventer å gjøre resultatene fra dette tilgjengelig denne måneden.

Den største avtalen som er gjort hittil

Per dags dato er det ingen vaksine mot koronaviruset tilgjengelig. Mange kliniske studier har vært mislykket når vaksiner har vist seg å være ineffektive eller forårsake alvorlige bivirkninger. Til nå har det tatt mange år å utvikle nye vaksiner, og mange eksperter har sagt at de aggressive tidslinjene som er satt av selskaper og myndigheter for en vaksine mot koronaviruset, er altfor optimistiske.

Avtalen er den største Trump-administrasjonen har gjort hittil med et selskap som en del av Operation Warp Speed, som er en føderal innsats for å gjøre vaksiner og behandlinger mot koronaviruset tilgjengelig for den amerikanske offentligheten så raskt som mulig. Hele omfanget av prosjektet til Operation Warp Speed er fremdeles uklart, da de har avvist å oppgi hvilke vaksiner og behandlinger som er en del av prosjektet deres.

I et intervju med New York Times søndag, sa Novavax’ president og administrerende direktør, Stanley C. Erck, at han ikke var sikker på hvor i regjeringen disse 1,6 milliarder dollarene kommer fra. En talsperson fra Novavax sa senere at pengene kom fra et «samarbeid» mellom helse- og omsorgsdepartementet og forsvarsdepartementet.

Har lovet levering av ti millioner doser

Novavax har ifølge Erck nylig hentet inn ledere fra etablerte produsenter. Vaksinen bruker mikroskopiske partikler som bærer fragmenter av koronaviruset, som ber kroppens immunforsvar om å svare. Erck har sagt at avtalen med USA vil tillate Novavax å begynne å produsere vaksinene før selskapet selv forventet, innen utgangen av året. Selskapet vil sørge for at 100 millioner doser, nok til at 50 millioner mennesker kan få et første skudd, vil bli levert innen første kvartal av 2021, så lenge vaksinen er bevist sikker og effektiv. I juni sikret Novavax en kontrakt med forsvarsdepartementet, der de fikk 60 millioner dollar for å garantene levering av ti millioner doser for å vaksinere amerikanske tropper mot viruset.

Erck har bemerket seg at det trengs mer enn en vaksine for å lykkes å vaksinere hele verden.

– Akkurat nå trenger og ønsker vi at alle skal jobbe, sier han.

