130 115 mennesker har nå dødd av koronaviruset i USA, mens 2 908 164 mennesker er registrert smittet. Likevel ønsker president Donald Trump å åpne skolene til høsten.

Storm i kommentarfeltet

Talen er klar: "SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL" skriver den amerikanske presidenten i en tweet som ble publisert mandag kveld, etterfulgt av flere utropstegn. Kommentarfeltet byr på flere reaksjoner. Flere skriver at skolene må holdes stengt, mens andre er enig i presidentens utsagn.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

Blant kommentarene er en som skriver at presidenten ikke forstår at hvis barn får viruset, vil de ta det med seg hjem til deres foreldre og besteforeldre. De vil også kunne smitte lærere, som vil måtte være borte fra skolen i flere uker dersom de blir smittet. "Hvem vil undervise en klasse full av covid-tilfeller?" står det i kommentaren.

President Donald Trump avviser at han har ansvar for skadene viruset har påført USA og sier at Kina og WHO må ta ansvaret for at epidemien ikke ble stanset, skriver NRK.

