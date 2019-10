Tusenvis i brexit-protest: – Dette må tilbake til folket

LONDON (Dagsavisen):

– Vi er nødt til å ha en ny folkeavstemning, dette må tilbake til folket, sier Florian Ruths til Dagsavisen, idet han marsjerer mot parlamentet mens folk roper slagord i takt rundt ham.

Tusenvis av mennesker har samlet seg i Londons gater lørdag for å delta i den såkalte "People's Vote march" - en demonstrasjon for dem som ønsker at brexit skal legges ut for en folkeavstemning igjen slik at folket kan avgjøre.

Det skjer samme dag som parlamentet er samlet for første gang en lørdag siden Falklandskrigen i 1982: Det skal etter planen stemmes over den ferske brexitavtalen statsminister Boris Johnson og EU-ledere ble enige om torsdag.

Planlagt i månedsvis

– Landet skader seg selv med dette. Vi er økonomisk og politisk på feil spor, sier Florian Ruths.

Florian Ruths og Stefania Vinci vil ha en ny folkeavstemning basert på hva slags brexit som nå ser ut til å bli fasiten. Foto: Åsne Gullikstad

– Vi stemte ikke for denne avtalen. Ja, flertallet stemte for å gå ut, men vi sa ikke hvordan vi skulle ut. Vi kunne hatt en norsk modell, for eksempel, med en tett forbindelse til EU. Vi kunne hatt det samme. Men det får vi ikke. Dette er ikke ordningen vi ønsker, sier han.

Marsjen lørdag startet klokken 12 ved Hyde Park, og skulle bruke to timer i gatene ned til parlamentet i Westminster, der det skal holdes appeller mens politikerne diskuterer inne i Underhuset. Men også flere fremtredende politikere deltar i markeringen. Blant deltakerne er flere sentrale parlamentsmedlemmer, blant dem Labour-toppen John McDonnell og Londons ordfører Sadiq Khan.

«People’s vote»-kampanjen har mobilisert for marsjen i flere måneder. De visste at de siste dagene i oktober ville bli avgjørende, og at en avtale kunne bli spikret på EU-toppmøtet denne uka. Men at parlamentet skulle komme sammen denne lørdagen, ble først klart for kort tid siden.

"Hva vil vi ha? People's vote! Når vil vi ha det? Nå!" roper deltakerne i marsjen i London. Foto: Åsne Gullikstad

Tidligere marsjer for en ny folkeavstemning har hatt hundretusener i gatene. Arrangørene har hevdet den forrige marsjen i vår bikket en million, men dette er ikke bekreftet fra uavhengig hold: eksakte tall lar seg ikke bekrefte når det er snakk om så mange mennesker.

Økt press

De som ønsker en ny folkeavstemning mener den eneste måten å løse knuten på er å sette valget tilbake til folket. Spørsmålet har vært et hett tema i Labour i det siste. Et flertall av partiets medlemmer ønsker en ny folkeavstemning, og leder Jeremy Corbyn har også tatt til orde for det. Også blant konservative er det enkelte som ønsker det. Pro-EU-partiet Liberaldemokratene ønsker det også.

Likevel er det mange som fortsatt er sterkt imot, og motstanderne anklager pro-EU-folk for å prøve å ignorere folkeavstemningen som allerede er blitt gjennomført. I 2016 stemte 52 prosent for å gå ut, og 48 prosent for å bli i EU.

Unge vil bli i EU

De som ønsker en ny folkeavstemning mener imidlertid at man nå vet mer om hva en brexit vil bety enn i 2016, før man hadde forhandlet med EU.

Femi Oluwole er en av dem som står bak People's Vote-kampanjen.

Han mener Storbritannia nå risikerer en brexit som et flertall av verken «remain»-velgere eller «leave»-velgere vil ha.

– Hvis vi går ut med Johnsons avtale, vil det være mange som mener det ikke var det de stemte for, de som ville ut uten en avtale. Hvis vi ender opp med å gå ut uten en avtale vil det også være mot hva mange brexit-velgere ønsket. Så man ender opp med en brexit som ikke er hva mange «leave»-velgere ønsket, i tillegg til at det går imot de 48 prosent som stemte for å bli i EU, sa Oluwole til Dagsavisen før marsjen.

Han viser til at Brexit-partiet, som mange «leave»-velgere støtter, mener Johnsons avtale ikke er noen «ekte brexit», de vil ha «no deal». Brexit-partiet har ingen plasser i Underhuset, men er en hissig konkurrent for Johnson før neste valg, som ventes om ikke så lenge.

– Helt siden Mays avtale ble forhandlet fram for en stund siden, har det vært uunngåelig at dette til slutt må til en ny folkeavstemning, mener jeg, sier Oluwole, som representerer ungdomsorganisasjonen Our Future Our Choice.

Flertall for å bli?

Målinger viser at dersom en ny folkeavstemning holdes, vil et flertall på rundt 52 prosent stemme for å bli i EU. Men dette er svært usikkert. Målingene før avstemningen i 2016 viste også et slikt flertall.

Mye tyder på at ikke mange har ombestemt seg - selv om flere "leave"-velgere enn "remain"-velgere har ombestemt seg. Men: unge er overveiende pro-EU, og siden 2016 har det kommet til mange nye unge velgere som i stor grad er ventet å stemme for å bli i EU.

Florian Ruths mener folket skal få reflektere over avtalen som nå foreligger.

– Det er et slags bakholdangrep at avtalen med EU ble avtalt torsdag, og så skal parlamentet stemme over den bare et par dager senere. Vi må reflektere over denne avtalen og la folket bestemme, nå som vi vet mer om hva slags brexit vi kan få, sier han.

