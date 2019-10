– Vi har fått en flott ny avtale som tar tilbake kontrollen – nå burde parlamentet få brexit gjennomført lørdag, meldte statsminister Boris Johnson torsdag.

Nå rettes øynene nettopp mot London, der det britiske parlamentet lørdag ventes å stemme over den ferste avtalen som Johnson og EU dro i havn i tolvte time torsdag, like før EU-toppmøtet skulle starte.

For selv om Johnson kunne innkassere en seier ved at han har gjort enkelte endringer i den gamle avtalen forgjengeren Theresa May forhandlet fram, står han overfor akkurat den samme utfordringen som førte til at May aldri lyktes: Å sikre støtte hos det britiske Underhuset.

Mays avtale ble nedstemt tre ganger. Nå er det Boris Johnsons tur til å prøve seg.

DUP imot

EUs sjefforhandler Michel Barnier sa torsdag at statsminister Boris Johnson hadde sagt at han var trygg på at han kunne få et flertall i Underhuset med seg.

De neste timene vil være en kamp som stemmene i parlamentet.

Det store problemet er at den svært viktige nøkkelspilleren DUP, det nordirske støttepartiet til regjeringen, ikke er med på avtalen.

Torsdag morgen, før avtalen, sa DUP at det ikke kunne støtte utkastet til avtale som lå på bordet. Det standpunktet sto DUP fast ved etter at avtalen med EU ble inngått: DUP sier det fortsatt ikke støtter avtalen.

DUP har bare ti representanter i Underhuset, likevel har det lille nordirske partiet enorm innflytelse i brexit-spørsmålet siden de er regjeringens støtteparti og har sterke meninger om de avgjørende spørsmålene rundt Nord-Irland.

Hvis ikke Johnson klarer å overtale DUP i løpet av de neste timene, må han dermed se etter mer støtte fra andre kanter.

– Verre enn Mays

Labour-leder Jeremy Corbyn slakter avtalen:

– Ut fra det vi vet har statsministeren forhandlet fram en enda verre avtale enn Theresa Mays avtale, som ble overveldende nedstemt tre ganger, skrev Corbyn i en uttalelse torsdag.

– Denne avtalen vil ikke bringe landet sammen og bør avvises. Den beste måten å få brexit avklart på er å gi folket det siste ordet i en ny folkeavstemning, sier Corbyn.

Han har likevel noen partifeller som kan tenkes å støtte avtalen. Dette er Labour-representanter som kommer fra «leave»-kretser. Opp mot 19 Labour-representanter kan tenkes å stemme for avtalen, men det var ikke klart i går hvor mange som kan komme til å støtte den.

Spørsmålet er også om Johnson kan få støtte fra noen av de 21 konservative representantene som ble kastet ut tidligere i høst.

Nord-Irland-problemet

Kjernen i problemene rundt en avtale har hele tiden kretset rundt spørsmålet om grenser og toll, der Nord-Irland spiller en nøkkelrolle.

Både EU og Storbritannia ønsker en brexit-løsning som hindrer at det blir en hard grense mellom Nord-Irland (britisk) og Irland når Storbritannia ikke lenger er med i EU, også dersom det ikke blir en fremtidig handelsavtale mellom partene.

Problemet har vært hvordan dette skal gå til, så lenge Storbritannia ikke ønsker å være med i EUs tollunion eller det indre marked etter utmeldingen.

Boris Johnson har ønsket en annen ordning enn den såkalte «backstop»-garantien i utmeldingsavtalen forgjengeren Theresa May forhandlet fram med EU. Det var en sikkerhetsgaranti som skulle hindre en hard grense på den irske øya dersom Storbritannia og EU ikke blir enige om en fremtidig handelsavtale når overgangsperioden etter brexit er over 1. januar 2021.

Johnson fryktet denne ordningen vil binde Storbritannia til EUs tollunion på ubestemt tid.

Denne backstop-ordningen er nå erstattet men en annen ordning.

Tollregler

I henhold til den nye avtalen skal Nord-Irland rent juridisk være en del av Storbritannias tollområde. Men det blir en tollgrense i Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia for varer som skal videre til EU-landet Irland.

Avtalen innebærer blant annet dette:

*At Nord-Irland vil følge en del EU-regler, hovedsakelig rundt varer.

*At Nord-Irland vil bli i Storbritannias tollområde, men være en «inngangsport» til EUs indre marked.

*At Nord-Irland vil ha mulighet til å bestemme om ordningen skal fortsette hvert fjerde år.

DUP vil ha en nærmest mulig forbindelse med resten av Storbritannia og minst mulig separate ordninger, og det er bekymring i DUP for at man skal forbli fanget i den foreslåtte ordningen uten reell mulighet til å endre det på sikt.



Ny folkeavstemning?

Skulle det ikke bli enighet i parlamentet om en avtale innen lørdag, sier loven Underhuset har vedtatt at Boris Johnson må be EU om en utsettelse av brexit. Dette har han sagt han absolutt ikke vil, og det er knyttet usikkerhet til hva som da vil skje.

Johnsons forgjenger Theresa May opplevde at hennes avtale med EU ble nedstemt tre ganger i Underhuset. Det skyldtes at avtalen ble nedstemt av det aller meste av opposisjonen, i tillegg til en del konservative og DUP.

Det spekuleres på om prosessen før eller senere vil ende opp i en ny folkeavstemning. The Times skrev torsdag at Labour-leder Jeremy Corbyn gjør seg klar for å bruke partipisken for å få alle sine partifeller til å stemme for å legge fram Johnsons avtale for en folkeavstemning, men det er usikkert når det skjer.

Torsdag ville ikke Corbyn bekrefte at dette vil skje lørdag. Han sier hovedfokuset vil være på å stemme ned Johnsons brexit-avtale.

Et nyvalg er også en mulighet i nær framtid.

Dersom parlamentet sitter på lørdag blir det første gang det skjer på en lørdag siden Falklandskrigen i 1982.

