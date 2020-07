Tom Hanks og kona Rita Wilson var blant de første kjendisene som tidlig ble diagnostisert med Covid-19 viruset. 10. mars fikk de to diagnosen. Deretter ble de innlagt på sykehus i tre dager.

– Vi har det bra. Ubehaget vi fikk som følge av viruset var nesten borte etter to uker. Men, vi hadde veldig forskjellige reaksjoner. Det var rart, sier han i et intervju med The Guardian.

For konas del, var det lukte- og smakssansene som ble hardest rammet, og hun fikk mye høyere feber enn ham. Hanks, derimot, fikk utrolige smerter i kroppen. I tillegg var han alltid trøtt og klarte ikke å konsentrere seg i mer enn 12 minutter av gangen, forteller han.

– Men jeg sliter med å konsentrere meg lenge til vanlig også, sier han med et smil.

The Guardian-journalisten spør Hanks om han noensinne var redd da han bar viruset.

– Da vi var på sykehuset, sa jeg: «Jeg er 63 år, jeg har type 2 diabetes og jeg har hatt en hjertefeil. Er jeg ille ute?» Men, så lenge temperaturen vår ikke steg og lungene våre ikke fyltes seg med noe som kunne se ut som lungebetennelse, var de ikke bekymret, sier han og legger til:

– Jeg våkner ikke hver morgen og lurer på om jeg vil overleve dagen, sånn er jeg ikke. Jeg er ganske rolig sånn sett.

– Hvordan synes du USA har håndtert viruset? spør journalisten.

– Jeg har ikke annet enn spørsmålstegn om den offisielle posisjonen så vel som det individuelle valget. Det er egentlig bare tre ting alle trenger å gjøre: Bruke maske, holde avstand og vaske hendene. Jeg forstår ikke hvordan noen kan kan si at de ikke trenger å bidra. Det hjelper vel ikke akkurat når mannen i ledelsen nesten sier det selv, svarer han.