I juli i år ble politiet i den canadiske provinsen Alberta varslet om en Tesla Model S-bil som kjørte for fort på motorveien, skriver kringkasteren CBC.

– Ingen så ut av frontruta for å se hvor bilen var på vei. Jeg har vært i politiet i over 23 år, mesteparten av tida i trafikkpolitiet, og jeg er målløs, sier Darrin Turnbull i politiet.

Begge forsetene var lagt helt tilbake, og både sjåføren og passasjeren hadde tilsynelatende sovnet, sier politiet i en uttalelse, ifølge The Guardian.

– Bilen så ut til å være selvkjørende, og beveget seg i over 140 km/t, heter det videre.

Etter at politiet blinket med lysene, skal bilen ha økt hastigheten, til rundt 150 km/t, ifølge politiet. Fartsgrensa på de fleste motorveiene i Canada er 110 km/t.

Den 20 år gamle sjåføren er nå tiltalt for å ha kjørt for fort, og etter ytterligere etterforskning ble han torsdag også tiltalt for farlig kjøring. Han må møte i retten i desember.

Den aktuelle bilmodellen har en autopilot-funksjon som sørger for at bilen holder seg i sin fil og på trygg avstand fra andre kjøretøy. Den kan også bytte fil på egen hånd.

Delstatene Ontario og Quebec har begge godkjent pilotprosjekter for selvkjørende biler, så lenge en fører er til stede og kan ta kontroll over kjøretøyet ved behov. Det er så langt ikke meldt om ulykker med selvkjørende biler i Canada. I USA er imidlertid flere kollisjoner der autopilot-funksjonen var involvert, under etterforskning.

Tesla har flere ganger uttalt at autopiloten bare er designet for å bistå førerne, som fortsatt må følge med og være klare til å ta over, ifølge nyhetsbyrået AP.

Selskapet har også hevdet at Teslaer med autopilot er tryggere enn kjøretøy uten, men advarer at systemet ikke forhindrer alle ulykker.

Tesla-sjef Elon Musk sa i sommer har han er sikker på at helt selvkjørende biler kommer til å være klare i år, ifølge NTB. Dagens «selvkjørende» biler er på opptil nivå 2 og 3, noe som betyr at bilen kan styre selv, men at det krever en grad av oppmerksomhet og innblanding fra en sjåfør.

