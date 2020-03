Korona-krisa kom brått på mange, og store deler av verden mangler nå medisinsk utstyr, smittevernutstyr, medisiner og respiratorer.

Gründer av blant annet Tesla og Space X, Elon Musk, skriver nå på Twitter at han vurderer å bygge om fabrikker for å masseprodusere respiratorer, dersom behovet skulle melde seg.

– Tesla lager biler med avanserte klimasystemer. Space X lager romfartøy med utstyr som gjør det mulig å overleve i verdensrommet. Respiratorer er ikke vanskelig å lage, men kan ikke lages på kort varsel. Hvilke sykehus er det som mangler slike nå? spør Musk på Twitter.

@elonmusk New York City is buying!



Our country is facing a drastic shortage and we need ventilators ASAP — we will need thousands in this city over the next few weeks. We’re getting them as fast as we can but we could use your help!



We’re reaching out to you directly.